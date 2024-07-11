Önce Bertuğ olmazsa Cenk

Fenerbahçe, forvet rotasyonunu güçlendirmek için düşündüğü Bertuğ Yıldırım için kulübü Rennes'e 4 milyon Euro önerdi. Ancak Fransız kulübü kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı.
Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Bertuğ'u 2023 yılında Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Rennes, oyuncuyla 2028 yılına kadar sözleşme yapmıştı. Geçen sezon Rennes formasıyla 780 dakika süre alan Bertuğ, toplam 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştiremezse, B planını devreye sokarak Cenk Tosun'la masaya oturacak.