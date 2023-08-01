Önceliğimiz lig şampiyonluğu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün yaptığı açıklama ile Jorge Jesus'u hatırlattı.Zimbru rövanşı için Moldova'da basının karşısına çıkan tecrübeli teknik adama Divan Kurulu toplantısında yaptığısözü soruldu. Kartal, "Kadro kalitemizi ve derinliğini genişleterek üç kulvarda birden mücadele edecek duruma geleceğiz.Onu içimizde düşünerek, heyecanlı şekilde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla konuşuyor ve çalışıyoruz" dedi.Rövanş içinse "İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç elde ettik. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur.ifadelerini kullandı. Basın toplantısında yer alan 24 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek de "Futbol, rakibe ve oyuna saygısızlığı kaldırmaz. Yine aynı ciddiyetle başlayıp, ülke puanına katkı sağlayacak bir sonuç istiyoruz. Sahada kimin olduğu gibi, ne yaptığı da önemli" diye konuştu.İSMAIL Kartal, Zimbru karşısına çıkacağı kadro için de şunları söyledi: "Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmediğimiz için kadroya almadık. Bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek, başka oyuncuları görmek için onlara şans vereceğim.Kadromuzda bütün oyuncularımız değerlidir. Kim oynarsa oynasın, sahaya çıkan 11 en değerli 11'dir."F.BAHÇE, Hırvat kaleci Donimik Livakovic ile uzun zaman önce anlaşmaya varırken, kulübü Dinamo Zagreb'in 10 milyon Euro isteğini aşamadı. Livakovic için görüşmeler devam ederken 26 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder içinse Marsiyla kulübünün peşin ödeme inadı işi yavaşlatıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bu iki oyuncunun durumuyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Bununla ilgili benim konuşmam doğru olmaz.Bu, yönetimin işi. Bu konuyu konuşmayı onlara bırakıyorum."SON olarak Miha Zajc'la anlaşan Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 18'e ulaştı.nedeniyle sıkıntıda olan sarı-lacivertliler, en az 4 yabancı ile yollarını ayırmak zorunda. Bu isimlerden Pedro ayrılığa yakın. Kanarya bu rakamla ezeli rakiplerine fark attı.