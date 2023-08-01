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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Önceliğimiz lig şampiyonluğu

Önceliğimiz lig şampiyonluğu

“Kadro kalitemizi ve derinliğini 3 kulvarda mücadele edecek duruma getireceğiz. Birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Avrupa’da da hayallerimiz var. Onu içimizde yaşıyoruz ve yaşatmak için çalışıyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün yaptığı açıklama ile Jorge Jesus'u hatırlattı. Portekizli hoca da Avrupa'daki şansı sorulduğunda hep önceliği lig şampiyonluğuna veriyordu. Zimbru rövanşı için Moldova'da basının karşısına çıkan tecrübeli teknik adama Divan Kurulu toplantısında yaptığı '3 kulvarda da şampiyonluk' sözü soruldu. Kartal, "Kadro kalitemizi ve derinliğini genişleterek üç kulvarda birden mücadele edecek duruma geleceğiz. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak, kupayı almak. Avrupa'da da hayallerimiz var. Onu içimizde düşünerek, heyecanlı şekilde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla konuşuyor ve çalışıyoruz" dedi.

F.BAHÇE'YE YAKIŞANI YAPACAĞIZ
Rövanş içinse "İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç elde ettik. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur. Aynı ciddiyetle geldik buraya. İyi futbol ve mücadele ile ülke futboluna da katkı sağlamak istiyoruz. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun ortaya koyacağız. Fenerbahçe her kulvarda kazanmak için sahaya çıkar" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında yer alan 24 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek de "Futbol, rakibe ve oyuna saygısızlığı kaldırmaz. Yine aynı ciddiyetle başlayıp, ülke puanına katkı sağlayacak bir sonuç istiyoruz. Sahada kimin olduğu gibi, ne yaptığı da önemli" diye konuştu.

OYNAMAYANLAR ŞANS BULACAK
İSMAIL Kartal, Zimbru karşısına çıkacağı kadro için de şunları söyledi: "Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmediğimiz için kadroya almadık. Bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek, başka oyuncuları görmek için onlara şans vereceğim. Sahaya çıkacak 11, Fenerbahçe'nin en iyi 11'idir. Kadromuzda bütün oyuncularımız değerlidir. Kim oynarsa oynasın, sahaya çıkan 11 en değerli 11'dir."

KARTAL'DAN CENGİZ VE LİVAKOVİC AÇIKLAMASI
F.BAHÇE, Hırvat kaleci Donimik Livakovic ile uzun zaman önce anlaşmaya varırken, kulübü Dinamo Zagreb'in 10 milyon Euro isteğini aşamadı. Livakovic için görüşmeler devam ederken 26 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder içinse Marsiyla kulübünün peşin ödeme inadı işi yavaşlatıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bu iki oyuncunun durumuyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Bununla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik şartlar var, kulüpler arasındaki görüşmeler de sürüyor. Bu, yönetimin işi. Bu konuyu konuşmayı onlara bırakıyorum."

RAKİPLERİNE FARK ATTI
SON olarak Miha Zajc'la anlaşan Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 18'e ulaştı. TFF'nin sahada 8, toplamda 14 yabancıya izin veriyor olması nedeniyle sıkıntıda olan sarı-lacivertliler, en az 4 yabancı ile yollarını ayırmak zorunda. Bu isimlerden Pedro ayrılığa yakın. Kanarya bu rakamla ezeli rakiplerine fark attı. Galatasaray ve Trabzonspor 15, Beşiktaş'sa 13 yabancı oyuncuya sahip.

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