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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Onur Fenerbahçe'de

Samet YÜKSEL
Onur Fenerbahçe’de

Ligin kalan kısmını sarı-kırmızılılarda tamamlayacak 28 yaşındaki oyuncu için Kayseri’nin, Thiam transferi nedeniyle ödemesi gereken 1.75 milyon Euro silinecek. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, 1 milyon 350 bin Euro da bonservis verecek

Mücadelesine 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe, transferde nokta atışlarını sürdürüyor. Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'e imza attıran sarı-lacivertliler, şimdi de sağ bek için önemli bir isimle anlaştı. İşte Onur Bulut transferinin perde arkası: Bright Osayi-Samuel'e gelen teklifler üzerine Başkan Ali Koç, sağ bek mevkiine bir takviye yapma kararı aldı. Onur için Kulüpler Birliği toplantısında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile ilk teması kurdu. Sarıkırmızılı kulübün başkanı da oyuncuyu hiçbir yere göndermeyecekleri yanıtını verdi.

BONSERVİS BEDELİ İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK
Osayi-Samuel'in kalmasının ardından planlar değişti. 28 yaşındaki futbolcuyla temas kuran sarı-lacivertliler, oyuncuyu ikna etti ve Kayseri ile kontratı bitince kadroya dahil olması yönünde el sıkıştı. Anlaşmaya göre Onur, sezonu Kayseri'de tamamlayacak. Mukavelesi bitince de Fenerbahçe'ye gidecek. Karşılığında sarı-kırmızılılar, Thiam transferinden dolayı F.Bahçe'ye vermesi gereken 1 milyon 750 bin Euro'yu ödemeyecek. Kanarya üstüne iki taksitte 1 milyon 350 bin Euro bonservis verecek.

ONUR BULUT KİMDİR
16 Nisan 1994 Almanya- Werdohl doğumlu.
Futbol kariyerine Werdohl altyapısında başladı.
Bochum altyapısı, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra A Takıma yükseldi.
Bochum'dan 1.2 milyon Euro'ya Freiburg'a gitti.
900 bin Euro bonservisle gittiği Braunschweig'ten bedelsiz olarak 2019'da Alanyaspor'a geldi. Ç.Rizespor'a kiralandı. 2021'de bedelsiz olarak Kayseri'nin yolunu tuttu.
Türkiye U19 Milli Takımı'nın 8, A Milli Takımı'nın formasını ise bir kez giydi.

GUSTAVO RUSYA'YA
Samet Akaydın'ın transferi sonrası forma şansı kalmayan Gustavo Henrique'nin geleceği merak konusu. Yunan basını, 29 yaşındaki oyuncuyu Olimpiakos'un istediğini yazdı. Fenerbahçe futbolcunun ayrılığına sıcak baksa da bu transfer gerçekleşmedi. Tecrübeli oyuncu için Rusya'dan bir kulübün de devrede olduğu, bu ilginin resmi teklife dönmesi halinde sarı-lacivertlilerin onay vereceği kaydedildi.

KANARYA GENÇLEŞIYOR
Son olarak 19 yaşındaki Emre Demir ve 21 yaşındaki Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yaş ortalamasını düşürmeye devam ediyor. Tam 8 önemli futbolcusu 24 yaş ve altında olan sarı-lacivertliler, scouting transferleriyle geleceğe yatırım yapmaya da devam edecek. Rossi, Altay, Lincoln ve İsmail Yüksek 24, Ferdi 23, Oosterwolde 21, Emre Demir 19, Arda Güler 17 yaşında. Fenerbahçe henüz sözleşme uzatmayan Altay dışındaki isimlerden gelecekte ciddi paralar kazanmayı hedefliyor. Arda Güler; PSG, İsmail Yüksek; Leverkusen, Rossi ise şu an Flamengo'nun göz hapsinde.

OLMADIĞI MASA YOK!
Fenerbahçe'de Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, mücadele ettiği her kulvarda başarısını ortaya koyuyor. Kulübün sosyal medya hesabı, Ferdi'nin tesislerde bilardo oynarken fotoğraflarını paylaşıp, "Olmadığı masa yok" yorumunu yaptı.

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