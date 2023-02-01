Onur Fenerbahçe’de

Mücadelesine 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe, transferde nokta atışlarını sürdürüyor. Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'e imza attıran sarı-lacivertliler, şimdi de sağ bek için önemli bir isimle anlaştı.Bright Osayi-Samuel'e gelen teklifler üzerine Başkan Ali Koç, sağ bek mevkiine bir takviye yapma kararı aldı. Onur için Kulüpler Birliği toplantısında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile ilk teması kurdu.Osayi-Samuel'in kalmasının ardından planlar değişti.Anlaşmaya göre Onur, sezonu Kayseri'de tamamlayacak. Mukavelesi bitince de Fenerbahçe'ye gidecek. Karşılığında sarı-kırmızılılar, Thiam transferinden dolayı F.Bahçe'ye vermesi gereken 1 milyon 750 bin Euro'yu ödemeyecek. Kanarya üstüne iki taksitte 1 milyon 350 bin Euro bonservis verecek.16 Nisan 1994 Almanya- Werdohl doğumlu.Futbol kariyerine Werdohl altyapısında başladı.Bochum altyapısı, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra A Takıma yükseldi.Bochum'dan 1.2 milyon Euro'ya Freiburg'a gitti.900 bin Euro bonservisle gittiği Braunschweig'ten bedelsiz olarak 2019'da Alanyaspor'a geldi. Ç.Rizespor'a kiralandı. 2021'de bedelsiz olarak Kayseri'nin yolunu tuttu.Türkiye U19 Milli Takımı'nın 8, A Milli Takımı'nın formasını ise bir kez giydi.Akaydın'ın transferi sonrası forma şansı kalmayan Gustavo Henrique'nin geleceği merak konusu. Yunan basını, 29 yaşındaki oyuncuyu Olimpiakos'un istediğini yazdı. Fenerbahçe futbolcunun ayrılığına sıcak baksa da bu transfer gerçekleşmedi. Tecrübeli oyuncu içinon olarakyikadrosuna katanFenerbahçe, yaşortalamasını düşürmeyedevam ediyor.Tam 8 önemlifutbolcusu 24 yaşve altında olan sarı-lacivertliler,scoutingtransferleriylegeleceğeyatırım yapmayada devamedecek.Fenerbahçehenüz sözleşme uzatmayan Altay dışındakiisimlerden gelecekte ciddi paralarkazanmayı hedefliyor.Fenerbahçe'de Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, mücadele ettiği her kulvarda başarısını ortaya koyuyor. Kulübün sosyal medya hesabı, Ferdi'nin tesislerde bilardo oynarken fotoğraflarını paylaşıp, "Olmadığı masa yok" yorumunu yaptı.