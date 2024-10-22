Oosterwolde en az 6 ay yok

Fenerbahçe'de Mourinho'nun vazgeçilmezi olan veJayden Oosterwolde, Samsun'da 76. dakikada sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Hollandalı futbolcunun dün yapılan kontrolleri sonrası kötü haber geldi.23 yaşındaki oyuncunun ameliyat olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.Bu da bir anlamda ya sezonun son haftalarına yetişeceği ya da sezonu kapattığı anlamına geliyor.Milli oyuncununCengiz'in sahalara dönüşünün ise 3 hafta ile 1.5 aylık bir süreci bulması bekleniyor.JAYDEN Oosterwolde geçen sezonAncak futbolcu ameliyatından 3 gün sonra salon çalışmalarına başlayıp, 12 Mayıs'ta maça çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Taraftarlar Jayden içinyorumu yapmıştı.