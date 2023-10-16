Oosterwolde varsa sorun yok

enerbahçe yönetimi, yaz döneminde İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi'yidiyerek kalmaya ikna etmişti. 24 yaşındaki futbolcu, büyük bir ihtimalle sezon sonunda Türkiye defterini kapatıp Avrupa'ya yelken açacak. Bu transferden en az 20 milyon Euro kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Ferdi'den boşalacak sol bekin yeni sahibi ise Jorge Jesus döneminde 6 milyon Euro'ya Parma'dan kadroya katılan Jayden Oosterwolde olacak.Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.F.Bahçe'ninyaz transfer döneminde ilgilendiği Rade Krunic, kulübü Milan ile anlaşmazlık yaşıyor. İtalyan ekibi, sezon başına 1 milyon Euro garanti ücret alanBu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde Krunic için yeni bir hamle yapması bekleniyor. Oyuncuya daha önce 1.4 milyon Euro'luk teklifte bulunan Fenerbahçe'nin,düşünülüyor. Krunic, bu sezon 6 maçta forma giydi ancak skora katkı yapamadı