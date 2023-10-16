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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Oosterwolde varsa sorun yok

Samet YÜKSEL
Oosterwolde varsa sorun yok

Sezon sonunda Ferdi’yi 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Fenerbahçe, sol beki Hollandalı yıldıza emanet edecek

Fenerbahçe yönetimi, yaz döneminde İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi'yi "Şampiyon olalım, sonra gidersin" diyerek kalmaya ikna etmişti. 24 yaşındaki futbolcu, büyük bir ihtimalle sezon sonunda Türkiye defterini kapatıp Avrupa'ya yelken açacak. Bu transferden en az 20 milyon Euro kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Ferdi'den boşalacak sol bekin yeni sahibi ise Jorge Jesus döneminde 6 milyon Euro'ya Parma'dan kadroya katılan Jayden Oosterwolde olacak. İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi başlayan Oosterwolde için uzun vadeli planları olan Fenerbahçe, oyuncusuna gelecek tekliflere tamamen kapalı. Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KRUNİC'TE YENİ FIRSAT
F.Bahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği Rade Krunic, kulübü Milan ile anlaşmazlık yaşıyor. İtalyan ekibi, sezon başına 1 milyon Euro garanti ücret alan Bosna Hersekli futbolcunun zam talebine olumsuz yanıt verdi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde Krunic için yeni bir hamle yapması bekleniyor. Oyuncuya daha önce 1.4 milyon Euro'luk teklifte bulunan Fenerbahçe'nin, rakamı 2 milyon Euro seviyelerine çıkaracağı düşünülüyor. Krunic, bu sezon 6 maçta forma giydi ancak skora katkı yapamadı

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