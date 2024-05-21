Oosterwolde’den olay hareket!

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinden sonra saha ortasında sevinen sarı-lacivertli futbolcular, polis koruması eşliğinde büyük mutluluk yaşadı. Kanarya'nın attığı golden sonra, sarı-kırmızılı tribünlere doğru İcardi'nin gol sevincini yapan Oosterwolde, maçtan sonra ise hareketiyle gündeme oturdu.Bilindiği gibi İcardi de Ankaragücü karşılaşmasından sonra benzer bir eylemde bulunmuş ve görüntülerden 1 maç ceza almıştı.