Oosterwolde’nin yeri hazır!

Lig'in 9. haftasındaHollandalı futbolcu, ülkesinde geçirdiği rehabilitasyon sürecini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Bireysel koşulara başlayan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Mourinho'nun savunma planlarında önemli bir yere sahip olacak. Portekizli hocanın, üçlü defans sisteminde hem sol stoper hem de sol bek olarak görev vermeyi düşündüğü Oosterwolde'nin, kadro planlamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.