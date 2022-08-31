Ortaya karışık!

13’ü yeni, 11’i eski toplam 24 isme forma veren Portekizli hoca, 4 lig maçında 4 farklı 11’le sahaya çıktı. 3 farklı sistem denedi. 13 gol attı ama 2 golü olan G.Saray’la aynı puanı aldı
F.Bahçe'nin Konya karşısında aldığı yenilgi, Jorge Jesus'un sistemini ve oyuncu tercihlerini yeniden tartışılır hale getirdi. Portekizli hoca, "Benim içinideal 11 yok" dese de taraftar birbiriyle ezbere oynayan bir takım görmek istiyor. 3-3'lük Ümraniye beraberliğinin ardından gelen 6-0'lık Kasımpaşa ve 4-2'lik Adana Demirspor galibiyetleri Jesus'a yapılan eleştirilerin dozunu düşürürken, Konyaspor yenilgisi ateşeyeniden benzin döktü.
7 FARKLI GOLCÜSÜ VAR
Tecrübeli hoca, 4 lig maçında 4 farklı11 ve 3 değişiksistemle sahayaçıkarken, 24 oyuncuya şans verdi. Bunlardan 13'ü yeni transfer, 11'i eski isimlerdi. 24 değişik futbolcuyla zirvede olan Fenerbahçe'nin Jesus'unu, Sivas (22) takip etti. Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray 21 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, 13 kez ağları sarsıp, 7 farklı isimle gol bulup, ligin en çok gol atan ekibi oldu ama 2 gol attığı için eleştirilen Galatasaray'la aynı puanı (7) topladı.
GÖREV ALANLAR
- Altay Bayındır
- Attila Szalai
- Ferdi Kadıoğlu
- Osayi-Samuel
- Ezgjan Alioski
- Luan Peres
- Marcel Tisserand
- Gustavo Henrique
- Mauricio Lemos
- İrfan Can Kahveci
- Miguel Crespo
- Willian Arao
- Arda Güler
- Miha Zajc
- Lincoln
- Mert Hakan
- İsmail Yüksek
- Diego Rossi
- Joao Pedro
- Joshua King
- Mergim Berisha
- Bruma
- Serdar Dursun
- Enner Valencia
SİSTEM DEĞİŞTİ SKOR GELMEDİ
F.BAHÇE, Konya'ya karşı maç 11'e 11 oynanırken ilk 23 dakikada 0 şut, 0 orta, 0 korner ile oynadı. 90 dakikada 3 sistem değiştiren Jesus, golü bir türlü bulamazken, 10'a 10 oynanan ikinci yarıda rakibe gol şansı veren Kanarya'da sadece 3 futbolcu şut çekebildi. Konyaspor maçına 3-4-3 sistemi ile başlayan Portekizli hoca, 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1'e geçiş yaptı. Ardından da 3-4-2 ye dönen Jesus, maç içerisinde 3 sistem değiştirmesine rağmen aradığı golü bulamadı.
KAPACAK ÇIKMAZDA
BORDEAUX'NUN kapısından dönüp geçen yıl F.Bahçe'ye imza atan Burak Kapacak, istediği forma şansını bulamadı. 2026'ya kadar sözleşmesi olan 22 yaşındakioyuncuya Fransız ekibi bir kezdaha talip oldu. Ancak sonuç alamadı.
EN AZ İKİ MAÇ CEZA
F.BAHÇE'DE Konya maçında rakibine ayağıyla yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla atılan Valencia, PFDK'ya sevk edildi. Ekvadorlu forvetin, kural dışı hareketi nedeniyle 43.maddeden tedbirli olarak PFDK'ya verildiği açıklandı. Talimatnamede, "Sert ve ciddi faul yapanlara 2 ila 4, şiddetl i harekette bulunanlara ise 3 ila 6 maç men cezası verilir" yazıyor.
TIAGO OYNAMADAN GİTTİ
F.BAHÇE, bu sezon Watford U21'den 250 bin Euro'ya aldığı Tiago Çukur'u, Belçika 2. Lig ekibi Dender'e bir yıllığına kiraladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Hollanda doğumlu santrfor, sarı-lacivertli formayı sadece Rezerv Lig'de Kasımpaşa (75 dk) ve Adana Demir (58 dk) karşılaşmalarında terletti.