Ortaya karışık!

.Bahçe'nin Konya karşısında aldığı yenilgi, Jorge Jesus'un sistemini ve oyuncu tercihlerini yeniden tartışılır hale getirdi. Portekizli hoca,dese de taraftar birbiriyle ezbere oynayan bir takım görmek istiyor.Ümraniye beraberliğinin ardından gelenKasımpaşa veAdana Demirspor galibiyetleri Jesus'a yapılan eleştirilerin dozunu düşürürken,Tecrübeli hoca, 4 lig maçında24 oyuncuya şans verdi. Bunlardan 13'ü yeni transfer, 11'i eski isimlerdi. 24 değişik futbolcuyla zirvede olan Fenerbahçe'nin Jesus'unu, Sivastakip etti. Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saraydeğişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, 13 kez ağları sarsıp, 7 farklı isimle gol bulup, ligin en çok gol atan ekibi oldu ama 2 gol attığı için eleştirilen Galatasaray'la aynı puanı (7) topladı.- Altay Bayındır- Attila Szalai- Ferdi Kadıoğlu- Osayi-Samuel- Ezgjan Alioski- Luan Peres- Marcel Tisserand- Gustavo Henrique- Mauricio Lemos- İrfan Can Kahveci- Miguel Crespo- Willian Arao- Arda Güler- Miha Zajc- Lincoln- Mert Hakan- İsmail Yüksek- Diego Rossi- Joao Pedro- Joshua King- Mergim Berisha- Bruma- Serdar Dursun- Enner Valencia, Konya'ya karşı maç 11'e 11 oynanırken ilk 23 dakikada 0 şut, 0 orta, 0 korner ile oynadı. 90 dakikada 3 sistem değiştiren Jesus, golü bir türlü bulamazken, 10'a 10 oynanan ikinci yarıda rakibe gol şansı veren Kanarya'da sadece 3 futbolcu şut çekebildi. Konyaspor maçınasistemi ile başlayan Portekizli hoca, 10 kişi kaldıktan sonrageçiş yaptı. Ardından dadönen Jesus, maç içerisinde 3 sistem değiştirmesine rağmen aradığı golü bulamadı.kapısından dönüp geçen yıl F.Bahçe'ye imza atan Burak Kapacak, istediği forma şansını bulamadı. 2026'ya kadar sözleşmesi olanKonya maçında rakibine ayağıyla yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla atılan Valencia, PFDK'ya sevk edildi. Ekvadorlu forvetin,PFDK'ya verildiği açıklandı. Talimatnamede, "Sert ve ciddi faul yapanlara 2 ila 4, şiddetl i harekette bulunanlara ise 3 ila 6 maç men cezası verilir" yazıyor.F.BAHÇE, bu sezon Watford U21'den 250 bin Euro'ya aldığı Tiago Çukur'u, Belçika 2. Lig ekibi Dender'e bir yıllığına kiraladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Hollanda doğumlu santrfor, sarı-lacivertli formayı sadece Rezerv Lig'de Kasımpaşa (75 dk) ve Adana Demir (58 dk) karşılaşmalarında terletti.