Osayi imzaya gün sayıyor

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in kulüpteki geleceği ile ilgili tartışmalar son dönemde gündemden düşmüyor.Ancak sosyal medya hesabından 'sus' işareti yapan yüz emojisinin yanına sarı-lacivert kalpleri not düşen Nijeryalı sağ bek, bu haberleri net şekilde yalanladı.Tecrübeli savunmacının gönlünün sarı-lacivertli kulüpte kalmaktan yana olduğu öğrenildi.2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi- Samuel'in taleplerinin makul seviyede olduğu kaydedildi.Crystal Palace'ın da ilgilendiği Nijeryalı yıldızın, Türkiye'de mutlu olduğu ve bir pürüz çıkmaması durumda sözleşmesini uzatacağı bildirildi.Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, bugün Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu açıkladı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "İki gün antrenman yapmadı, sonrasında ise bireysel idman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağı konusunda karar vermedik" ifadelerini kullandı. Polonya basını ise, tecrübeli oyuncunun Portekiz maçında sahada olmasa bile salı günü Hırvatistan'a karşı forma giymesinin beklendiğini yazdı.dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, uzun zamandır birlikte olduğu Danny Graham ile bugün dünyaevine girecek. Lizbon yakınlarındakiiçin Portekizli hoca, önceki gün Türkiye'den ayrılmıştı. Başarılı teknik adamın pazartesi günü İstanbul'a dönerek ilk idmanda sarılacivertli takımın başında olacağı bildirildi.