Osayi imzaya gün sayıyor

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in kulüpteki geleceği ile ilgili tartışmalar son dönemde gündemden düşmüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yerine bir isim bakılmasını istediği konuşulan oyuncunun, Galatasaray ile görüşme halinde olduğu da iddia edilmişti.
Ancak sosyal medya hesabından 'sus' işareti yapan yüz emojisinin yanına sarı-lacivert kalpleri not düşen Nijeryalı sağ bek, bu haberleri net şekilde yalanladı. Son gelen bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki görüşmelerde ciddi mesafe kaydedildi.
Tecrübeli savunmacının gönlünün sarı-lacivertli kulüpte kalmaktan yana olduğu öğrenildi.
CRYSTAL PALACE DA TAKİBE ALMIŞTI
2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi- Samuel'in taleplerinin makul seviyede olduğu kaydedildi. Pazarlıklarda yıllık ücret konusunda da büyük ölçüde anlaşıldığı ifade edilirken, kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi.
Crystal Palace'ın da ilgilendiği Nijeryalı yıldızın, Türkiye'de mutlu olduğu ve bir pürüz çıkmaması durumda sözleşmesini uzatacağı bildirildi.
SZYMANSKİ'DEN KÖTÜ HABER
POLONYA
Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, bugün Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu açıkladı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "İki gün antrenman yapmadı, sonrasında ise bireysel idman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağı konusunda karar vermedik" ifadelerini kullandı. Polonya basını ise, tecrübeli oyuncunun Portekiz maçında sahada olmasa bile salı günü Hırvatistan'a karşı forma giymesinin beklendiğini yazdı.
YILIN DÜĞÜNÜ BUGÜN
F.BAHÇE'NİN
dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, uzun zamandır birlikte olduğu Danny Graham ile bugün dünyaevine girecek. Lizbon yakınlarındaki Setubal'de bulunan Azeitao aile çiftliğinde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek düğün
için Portekizli hoca, önceki gün Türkiye'den ayrılmıştı. Başarılı teknik adamın pazartesi günü İstanbul'a dönerek ilk idmanda sarılacivertli takımın başında olacağı bildirildi.