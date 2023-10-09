Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Otomatik vites!
Giriş Tarihi: 9.10.2023

Otomatik vites!

Otomatik vites!

Başakşehir’e 5, Rize’ye daha 3. dakikada gol atan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında perdeyi 6’da Dzeko ile açtı. 45+3’te Tadic’in penaltısı takımı rahatlattı. İkinci yarıda bol pozisyon vardı ama skor değişmedi

6. DAKİKADA 6'YI BULDU!
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, Kasımpaşa deplasmanında 6. dakikada gol perdesini açarken Süper Lig'deki 6. golüne de ulaşmış oldu. 12. resmi maçında 14 gole direkt etki etti. Ligde 6 gol-3 asist, Avrupa'da ise 2 gol-3 asiste ulaştı. Dün kazanılan penaltıda da onun imzası vardı.

7 AY SONRA SERIYE GEÇTI
KASIMPAŞA filelerini penaltıdan havalandıran Dusan Tadic, Şubat 2023'ten (Ajax formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı. Geçen hafta Rizespor karşılaşmasında 1 gol-1 asistle oynamıştı.



SIRADAKİ RAKİPRAKİP HATAYSPORHATAYSPOR
Fenerbahçe, son iki maçında Adana Demirspor (2-1) ve Karagümrük'ü (3-2) yenen Kasımpaşa'yı da galibiyet serisine ekledi. Sarılacivertliler, milli ara dönüşü Kadıköy'de eski kalecisi Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'u konuk edecek. Avrupa'da ise Ludogorets'i ağırlayacak

YÜKSEK PERFORMANS
Süper Lig'deki 6. maçında ilk asistini Dzeko'ya yapan İsmail Yüksek, 90 dakikanın etkili isimlerindendi. 86 kez topla buluştu. 69 pas verirken yüzde 87'lik isabet sağladı. 3 defa top kaptı. 1 kez şut çekti, 1 de şut pası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı
İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM: Kan gözyaşı kaos! Gazze-İsrail’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte İsrail Gazze (Hamas) savaşı son dakika gelişmeleri
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Siyonist beslemesi fetvacılar!
Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı!
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat: Oy için İBB'de delegeler işe alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomatik vites!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA