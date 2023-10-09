Otomatik vites!

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, Kasımpaşa deplasmanında 6. dakikada gol perdesini açarken Süper Lig'deki 6. golüne de ulaşmış oldu. 12. resmi maçında 14 gole direkt etki etti. Ligde 6 gol-3 asist, Avrupa'da ise 2 gol-3 asiste ulaştı. Dün kazanılan penaltıda da onun imzası vardı.KASIMPAŞA filelerini penaltıdan havalandıran Dusan Tadic,Geçen hafta Rizespor karşılaşmasında 1 gol-1 asistle oynamıştı.Fenerbahçe, son iki maçında Adana Demirspor (2-1) ve Karagümrük'ü (3-2) yenen Kasımpaşa'yı da galibiyet serisine ekledi. Sarılacivertliler, milli ara dönüşü Kadıköy'de eski kalecisi Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'u konuk edecek. Avrupa'da ise Ludogorets'i ağırlayacakSüper Lig'deki 6. maçında ilk asistini Dzeko'ya yapan İsmail Yüksek, 90 dakikanın etkili isimlerindendi. 86 kez topla buluştu. 69 pas verirken yüzde 87'lik isabet sağladı. 3 defa top kaptı. 1 kez şut çekti, 1 de şut pası verdi.