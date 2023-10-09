Otomatik vites!

Başakşehir’e 5, Rize’ye daha 3. dakikada gol atan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında perdeyi 6’da Dzeko ile açtı. 45+3’te Tadic’in penaltısı takımı rahatlattı. İkinci yarıda bol pozisyon vardı ama skor değişmedi
6. DAKİKADA 6'YI BULDU!
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, Kasımpaşa deplasmanında 6. dakikada gol perdesini açarken Süper Lig'deki 6. golüne de ulaşmış oldu. 12. resmi maçında 14 gole direkt etki etti. Ligde 6 gol-3 asist, Avrupa'da ise 2 gol-3 asiste ulaştı. Dün kazanılan penaltıda da onun imzası vardı.
7 AY SONRA SERIYE GEÇTI
KASIMPAŞA filelerini penaltıdan havalandıran Dusan Tadic, Şubat 2023'ten(Ajax formasıyla) bu yana ilkkez üst üste iki lig maçındagol sevinci yaşadı. Geçen hafta Rizespor karşılaşmasında 1 gol-1 asistle oynamıştı.
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Fenerbahçe, son iki maçında Adana Demirspor (2-1) ve Karagümrük'ü (3-2) yenen Kasımpaşa'yı da galibiyet serisine ekledi. Sarılacivertliler, milli ara dönüşü Kadıköy'de eski kalecisi Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'u konuk edecek. Avrupa'da ise Ludogorets'i ağırlayacak
YÜKSEK PERFORMANS
Süper Lig'deki 6. maçında ilk asistini Dzeko'ya yapan İsmail Yüksek, 90 dakikanın etkili isimlerindendi. 86 kez topla buluştu. 69 pas verirken yüzde 87'lik isabet sağladı. 3 defa top kaptı. 1 kez şut çekti, 1 de şut pası verdi.