Oynamadıkça iştah kabartıyor

Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı 4 maçın 2'sini kaybeden Fenerbahçe'de, eleştirilerin dozu yükseldi. Galatasaray derbisinde üretkenlik konusunda problem yaşayan sarı-lacivertlilerde en çok ihtiyaç duyulduğu anda17 yaşındaki oyuncunun kontratındaifadesi yer alıyor. Bu sezon 13 resmi karşılaşmada 305 dakika forma giyen genç yıldız, en son 12 Kasım 2022'de Giresunspor karşılaşmasının son 3 dakikasında görev almıştı. Arda Güler'in bu durumu, Avrupa'nın devlerinin de iştahını kabartıyor. Özelliklebir diğer Çizme takımıAlmanya'danArda ile ilgili sürekli bilgi aldığı da biliniyor.Fenerbahçe'nin genç yeteneği, 1500 dakikayı doldurduğu takdirde ilk sezon 20 milyon, bir dahaki yaz 25 milyon, son sene ise 30 milyon Euro'ya serbest kalma hakkına sahip olacak. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.