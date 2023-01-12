Oynamadıkça iştah kabartıyor

Fenerbahçe’de bu sezon 13 maçta 305 dakika forma giyebilen 17 yaşındaki Arda Güler’in sözleşmesindeki madde düşündürüyor
Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı 4 maçın 2'sini kaybeden Fenerbahçe'de, eleştirilerin dozu yükseldi. Galatasaray derbisinde üretkenlik konusunda problem yaşayan sarı-lacivertlilerde en çok ihtiyaç duyulduğu anda Arda Güler'in oynatılmaması,sözleşmesindeki maddeyibir kez daha gündeme getirdi. 17 yaşındaki oyuncunun kontratında "Bu sezon toplamda 1500 dakikasüre almazsa 5 milyon Euro'ya serbestkalır" ifadesi yer alıyor. Bu sezon 13 resmi karşılaşmada 305 dakika forma giyen genç yıldız, en son 12 Kasım 2022'de Giresunspor karşılaşmasının son 3 dakikasında görev almıştı. Arda Güler'in bu durumu, Avrupa'nın devlerinin de iştahını kabartıyor. Özellikle İtalya ekibiNapoli yakın temaskurarken, bir diğer Çizme takımı Milanda genç yeteneğigöz hapsinde tutuyor. Almanya'dan Borussia Dortmundile Wolfsburg'un Arda ile ilgili sürekli bilgi aldığı da biliniyor.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Fenerbahçe'nin genç yeteneği, 1500 dakikayı doldurduğu takdirde ilk sezon 20 milyon, bir dahaki yaz 25 milyon, son sene ise 30 milyon Euro'ya serbest kalma hakkına sahip olacak. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.