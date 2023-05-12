Paylaşılamayan adam Montella

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Portekizli çalıştırıcının, gelecek sezon kalıp kalmayacağı netleşmezken teknik adam alternatifleri de masada. Jesus'la yola devam edilmezse, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella da listeye girdi. 48 yaşındaki İtalyan hoca bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.Diğer adaylar Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman da gündemdeki yerini koruyor.