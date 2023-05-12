Paylaşılamayan adam Montella

Jesus’un durumu belirsizliğini korurken, bir ara Trabzonspor’un da istediği İtalyan teknik adam listeye girdi. Yalçın ve Kocaman isimleri de gündemde...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Portekizli çalıştırıcının, gelecek sezon kalıp kalmayacağı netleşmezken teknik adam alternatifleri de masada. Jesus'la yola devam edilmezse, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella da listeye girdi. 48 yaşındaki İtalyan hoca bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Taraftar da sosyalmedyada özellikle sezon sonu sözleşmesibitecek olan Montella'nın ismini öne çıkarıyor. Diğer adaylar Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman da gündemdeki yerini koruyor.