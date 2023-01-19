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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Pedro piyangosu

Pedro piyangosu
F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, Arthur Cabral'ın uzun sürecek sakatlığı sonrası daha önce İtalya'da Cagliari'de ter döken F.Bahçe'den Pedro'yu transfer listesine aldı. 30 yaşındaki forvetin diğer adaylara göre maliyetinin daha uygun olabileceği kaydedildi. Dünya Kupası için verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Pedro, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

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Pedro piyangosu
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