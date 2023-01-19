Pedro piyangosu

F.Bahçe'ninsezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Vincenzo Italiano yönetimindeki30 yaşındaki forvetin diğer adaylara göre maliyetinin daha uygun olabileceği kaydedildi. Dünya Kupası için verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Pedro, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.