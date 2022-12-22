Pedro yoksa King var!

İstanbulspor karşısında 1 gol, 2 asist ile şov yapan Fenerbahçe’nin yıldızı Joshua King, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan arkadaşı Joao Pedro’nun yokluğunda “Rahat olun, ben buradayım” dedi
Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 biletini kapan Fenerbahçe'de Joshua King, performansıyla sahanın yıldızı oldu. Uzun sürensakatlığının ardındançok hırslı dönen Norveçlisantrfor,önceki günKadıköy'de1 gol, 2asistlemaça damgasını vurdu. Sakatlık sonrası çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, Rayo Vallecano,Villarreal, Salernitana veİstanbulspor karşılaşmalarında fileleri sarstı. Tecrübeli oyuncu formuyla, sakat Joao Pedro'nun yerine forvet arayan Jesus'un içini rahatlattı ve "Pedro yoksa benvarım" mesajı verdi.
DÜNYA KUPASI'NDA TATİL YAPMADI, HER GÜN ÇALIŞTI
Joshua King'in 2,5 ay süren sakatlığı moralleri bozmuştu. FakatKing'in Dünya Kupası'na verilen arada her günözel bir program dahilinde çalışması fizik olarakiyi duruma gelmesini sağladı. İstanbulspor maçındaki diri, kuvvetli görüntüsü dikkat çekerken tatil yapmayıp çalışmasının meyvelerini sakatlık dönüşü ilk resmi maçta aldı.
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GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe'nin avcısı Transfer edildiği günden beri beklentisi en yüksek oyuncu oldu ama iki önemli sakatlık geçirdi. Form tutması ve takımın bir parçası olması için uzun süre geçti. Oyun düzeniiçinde görünmez gözükse desaha içinde 'avcı' karakterinde. En ufak hatayı, boşluğu gözünden kaçırmıyor ve değerlendiriyor. Sadece golün değil pozisyonun da bir parçası. Batshuayi ve Valencia ile birlikte 3 günde 1 maç serisinde Jesus'un elini rahatlatacak en önemli oyunculardan biri.
TRABZON'DA MUHTEŞEM İKİLİ
SÜPER Lig'de cumartesi günü kritik Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hücum ikilisini belirledi. Batshuayi ve Joshua King ile karşılaşmaya başlayacak olan sarılacivertlilerde Enner Valencia fizik olarak tam hazır değil. Serdar Dursun ise yedek kulübesinde olacak.
ALTYAPIYA 2009'LU STOPER
Altyapıyayatırım yapan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 4 futbolcu ile anlaşmıştı. Geleceği gençlerde gören sarılacivertliler şimdi de Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım'ı kadroya katmayı düşünüyor. Geriden topu oyuna sokması ve atletik özellikleri ile dikkat çeken Berke, aynı zamanda A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.