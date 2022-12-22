Pedro yoksa King var!

Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 biletini kapan Fenerbahçe'de Joshua King, performansıyla sahanın yıldızı oldu.Sakatlık sonrası çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu,karşılaşmalarında fileleri sarstı. Tecrübeli oyuncu formuyla, sakat Joao Pedro'nun yerine forvet arayan Jesus'un içini rahatlattı vemesajı verdi.Joshua King'in 2,5 ay süren sakatlığı moralleri bozmuştu.İstanbulspor maçındaki diri, kuvvetli görüntüsü dikkat çekerken tatil yapmayıp çalışmasının meyvelerini sakatlık dönüşü ilk resmi maçta aldı.GÜRCAN BİLGİÇFenerbahçe'nin avcısıedildiği günden beri beklentisi en yüksek oyuncu oldu ama iki önemli sakatlık geçirdi. Form tutması ve takımın bir parçası olması için uzun süre geçti.En ufak hatayı, boşluğu gözünden kaçırmıyor ve değerlendiriyor. Sadece golün değil pozisyonun da bir parçası. Batshuayi ve Valencia ile birlikte 3 günde 1 maç serisinde Jesus'un elini rahatlatacak en önemli oyunculardan biri.SÜPER Lig'de cumartesi günü kritik Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hücum ikilisini belirledi. Batshuayi ve Joshua King ile karşılaşmaya başlayacak olan sarılacivertlilerde Enner Valencia fizik olarak tam hazır değil. Serdar Dursun ise yedek kulübesinde olacak.Altyapıyayatırım yapan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 4 futbolcu ile anlaşmıştı. Geleceği gençlerde gören sarılacivertliler şimdi de Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoperkadroya katmayı düşünüyor. Geriden topu oyuna sokması ve atletik özellikleri ile dikkat çeken Berke, aynı zamanda A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.