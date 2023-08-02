Pedro’dan sonra Rossi de gitti

BREZİLYA ekibi Gremio, F.Bahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan forveti Joao Pedro ile anlaştıklarını resmen duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu, önceki gün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'dan ayrılmıştı. Bu vedanın ardından gözler Diego Rossi'ye çevrilmişti. MLS ekiplerinden Atlanta United'ın ilgilendiği Uruguaylı futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a veda etti. Atlanta, Rossi'nin draft hakkını 200 bin dolar karşılığında Colombus Crew'e sattı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. F.Bahçe bu transferden 6 milyon Euro artı bonus alacak. Oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş olacak.