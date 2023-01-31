Pelerinsiz kahramanlar!

Toplamda 29 kez fileleri havalandıran Valencia ile Batshuayi, Avrupa’nın en çok gol atan ikilileri listesinde ikinci sırayı aldı. Haaland ve Foden (32) zirvenin sahibi olurken, PSG’den Mbappe-Neymar (25), Fenerbahçeli yıldızların gerisinde kaldı
Gaziantep FK ve Hangi Kredi Ümraniye karşılaşmalarını son dakika golleriyle kazansa da taraftarını mutlu etmeyen Fenerbahçe, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle yüzleri güldürdü. Enner Valencia attığı 4 gollegeceye damga vururken, Batshuayi defarka bir golle katkı verdi. Bu sezon Fenerbahçe adına ligde 19 gol atan Süperman lakaplı Valencia ile 10 golü olan Batsman Batshuayi, sadece takımlarınahayat vermedi, Avrupa'daki forvetikililerine de kafa tuttu.
KARAGÜMRÜK, BORİNİ-DİAGNE İKİLİSİYLE LİSTEDE YER ALDI
Fenerbahçe'nin iki yıldızı, 29 golle 10 büyük ligde en çok gol atan ikili olarak Avrupa'nın 2 numarasına yerleşti. ManchesterCity'den Erling Haaland ve PhilFoden (32 gol) en iyi ikililer listesinde zirvede yer alırken, PSG'nin dünyacaünlü yıldızları Mbappe-Neymar(25), Belçika ekibiGenk'te forma giyenOnuachu-Paintsil(24), Karagümrük'ünforvet hattındakiBorini-Diagne(22) ve Napoli'denOsimhen-Kvaratskhelia(21) Valencia-Batshuayi ikilisinin gerisinde kaldı.
'FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE BAĞLI'
KARIYERINİN en önemli dönemini geçirdiğini söyleyen Valencia,transferiyle ilgili "Burada mutluyum. Ailem de Türkiye'yi seviyor. Menajerim kulüple konuşuyor, durum hâlâ aynı. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı" dedi.