Pelerinsiz kahramanlar!

Gaziantep FK ve Hangi Kredi Ümraniye karşılaşmalarını son dakika golleriyle kazansa da taraftarını mutlu etmeyen Fenerbahçe, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle yüzleri güldürdü.Bu sezon Fenerbahçe adına ligde 19 gol atan Süperman lakaplı Valencia ile 10 golü olan Batsman Batshuayi,Fenerbahçe'nin iki yıldızı, 29 golle 10 büyük ligde en çok gol atan ikili olarak Avrupa'nın 2 numarasına yerleşti.en iyi ikililer listesinde zirvede yer alırken,veValencia-Batshuayi ikilisinin gerisinde kaldı.KARIYERINİN en önemli dönemini geçirdiğini söyleyen Valencia,transferiyle ilgili "Burada mutluyum. Ailem de Türkiye'yi seviyor. Menajerim kulüple konuşuyor, durum hâlâ aynı. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı" dedi.