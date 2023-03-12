Pereira gider Jesus Samba yapar

lamengo'da 1 Ocak 2023'te tarihinde göreve başlayan Vitor Pereira, beklenen performansı gösteremedi.Flamengo taraftarları Pereira'ya protesto amacıyla tesislere giderken Brezilya kulübünün yakın zamanda Portekizli hoca ile yollarını ayırması bekleniyor. Flamengo'nun ise ilk adayı Jorge Jesus olacak. Brezilya kulübünemesajını gönderen Jesus, artık tamamen kopmuş durumda. Sevilla maçı rövanşı öncesi yaşanan bu olay taraftarları da tecrübeli hocadan soğuttu.Jorge Jesus'un işi hiç kolay değil!Brezilya ve Portekiz'in ilgi odağındaki bir isim. Dolay-ı sıyla kendisiyle ilgili haberler Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çıkıyor. Bir kısmı spekülasyon olabilir ama gerçek olan sözleşmesinin mayısta bittiği. Devam eder mi etmez m i bunu şu anda bilmiyoruz.Çok da mutlu olmadığı belli. Fenerbahçe liderlikten düştükten sonra daha farklı söylemleri, açıklamaları olan bir hoca ile karşılaştık. 9 Martta söylediği sözler her yere çekilebilir. Ben, mukavelesi bittiğinde F.Bahçe'de kalacağını düşünmüyorum. Yarış devam ediyor... G.Saray müthiş bir seri yakalasa da oynanacak daha çok maç var.Ama şunu da iyi biliyoruz ki 9 hocayla çalışmış bir başkanla süreci götürmek, bir teknik direktör için hiç kolay değil! Jesus'a Allah kolaylık versin!Jesus'un bu sözleri takıma zarar vermezsürpriz olan tek şey, Portekizli meslektaşlarımızın belirttiğiproblemi aslında.normal karşılanabilir. Çalıştığı her takımda bir senelik anlaşan ve F.Bahçe'ye gelirken de hayalinde Brezilya veya Brezilya Ligi olan birisiydi Jesus. Dünya Kupası sonrasında dedikodular çıktığında sözleşmesini tamamlayacağını açıklamıştı. Takımın etkileneceğini düşünmüyorum. Futbolcular kulüplerle sözleşme yapıyor. Bu tür ayrılıkları çokça da yaşıyorlar. Eğer bu durumun oyuncular üstünde otorite eksikliği yaratacağı düşünülüyorsa herkes yanılır.Yönetim hocanın arkasındaysa futbolcu da emrinde olur.Fenerbahçe'nin yeni sezon için başı ağrır1 yıllık kontratı imzalarken de öncesinde Brezilya'yı çalıştırmak istediği haberleri vardı. Dünya Kupası sonrası bu iddialar ortaya atılırken şimdi de Pereira'nın gönderilmesi beklenen Flamengo'ya, Jesus'un dönme ihtimali konuşuluyor.Onlar Flamengo'ya yeni hoca arıyorlar. Jesus'la 1 yıllık kontrat imzalanmışken onun listesinden bu kadar çok futbolcu transfer etmek sezon sonunda Fenerbahçe'nin başını çok ağrıtacak.Son 3 günde çıkan haberlerden anladığım, Fenerbahçe yeni sezona yeni bir hocayla başlayacak.Sonuna kadar destek olunmalı!formülü sadece hocayla açıklanabilecek ya da hayata geçirilebilecek bir formül değil.Sezon başında Jesus'a yapılan 'orantısız iltifatların' ve biçilen rollerin acısını Fenerbahçe yaşıyor. Şimdi Jesus'un gider gibi söylemlerinin bu kadar dikkat çekmesinin nedeni de sezon başındaki orantısız övgü. Öz güven iyidir ama fazlası insana zarar verebilir. Jesus'un tavırlarında bu hissediliyor. Portekizli hocanıntavrından kaynaklı hatalar yaptığı kesin. Yapılacak en doğru hareket, sezon sonuna kadar hocaya tam destek verip sorunları öteleyip şampiyonluk ve Avrupa maçlarına odaklanmak.