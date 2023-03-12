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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Pereira gider Jesus Samba yapar

Samet YÜKSEL
Pereira gider Jesus Samba yapar

Brezilya Kulübü, Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya çok yakın. “Mayısa kadar bekleyin” mesajı gönderen Jesus, Flamengo’nun ilk ve tek adayı konumunda

Flamengo'da 1 Ocak 2023'te tarihinde göreve başlayan Vitor Pereira, beklenen performansı gösteremedi. 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Portekizli teknik adam, son 30 günde 4 kupa finalini de kaybetti. Flamengo taraftarları Pereira'ya protesto amacıyla tesislere giderken Brezilya kulübünün yakın zamanda Portekizli hoca ile yollarını ayırması bekleniyor. Flamengo'nun ise ilk adayı Jorge Jesus olacak. Brezilya kulübüne "Mayısa kadar bekleyin" mesajını gönderen Jesus, artık tamamen kopmuş durumda. Sevilla maçı rövanşı öncesi yaşanan bu olay taraftarları da tecrübeli hocadan soğuttu. Flamengo'da çok büyük iz bırakan hücum futboluyla ve gollerle çok sevilen Jorge Jesus'a, Vitor Pereira ayrılır ayrılmaz teklif götürülecek.



4 Soru 4 Cevap
Jesus'la ilgili dış basında sürekli haber çıkıyor. Bu iddialar F.Bahçe'yi olumsuz etkiler mi?

MURAT ÖZBOSTAN
Jorge Jesus'un işi hiç kolay değil!
Jesus, Brezilya ve Portekiz'in ilgi odağındaki bir isim. Dolay-ı sıyla kendisiyle ilgili haberler Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çıkıyor. Bir kısmı spekülasyon olabilir ama gerçek olan sözleşmesinin mayısta bittiği. Devam eder mi etmez m i bunu şu anda bilmiyoruz. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz! Çok da mutlu olmadığı belli. Fenerbahçe liderlikten düştükten sonra daha farklı söylemleri, açıklamaları olan bir hoca ile karşılaştık. 9 Martta söylediği sözler her yere çekilebilir. Ben, mukavelesi bittiğinde F.Bahçe'de kalacağını düşünmüyorum. Yarış devam ediyor... G.Saray müthiş bir seri yakalasa da oynanacak daha çok maç var. Jesus'u motive edecek olan da Başkan Ali Koç ve yönetimdir. Ama şunu da iyi biliyoruz ki 9 hocayla çalışmış bir başkanla süreci götürmek, bir teknik direktör için hiç kolay değil! Jesus'a Allah kolaylık versin!

GÜRCAN BİLGİÇ
Jesus'un bu sözleri takıma zarar vermez
Burada sürpriz olan tek şey, Portekizli meslektaşlarımızın belirttiği ''uyum'' problemi aslında. Sadece bir kere Portekizce konuşulmayan bir ülkede görev yaptığı için normal karşılanabilir. Çalıştığı her takımda bir senelik anlaşan ve F.Bahçe'ye gelirken de hayalinde Brezilya veya Brezilya Ligi olan birisiydi Jesus. Dünya Kupası sonrasında dedikodular çıktığında sözleşmesini tamamlayacağını açıklamıştı. Takımın etkileneceğini düşünmüyorum. Futbolcular kulüplerle sözleşme yapıyor. Bu tür ayrılıkları çokça da yaşıyorlar. Eğer bu durumun oyuncular üstünde otorite eksikliği yaratacağı düşünülüyorsa herkes yanılır. Çünkü bu noktada duruşun sahibi teknik adam değil yönetimdir. Yönetim hocanın arkasındaysa futbolcu da emrinde olur.

BÜLENT TİMURLENK
Fenerbahçe'nin yeni sezon için başı ağrır
Jesus, 1 yıllık kontratı imzalarken de öncesinde Brezilya'yı çalıştırmak istediği haberleri vardı. Dünya Kupası sonrası bu iddialar ortaya atılırken şimdi de Pereira'nın gönderilmesi beklenen Flamengo'ya, Jesus'un dönme ihtimali konuşuluyor. Elbette kontratın sezon sonunda bitecek olması Brezilyalıların umurunda değil. Onlar Flamengo'ya yeni hoca arıyorlar. Jesus'la 1 yıllık kontrat imzalanmışken onun listesinden bu kadar çok futbolcu transfer etmek sezon sonunda Fenerbahçe'nin başını çok ağrıtacak. Takım 3 kulvarda yarışa devam ederken hocasının gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağı haberleri manşete çıkıyorsa ortada büyük bir sıkıntı vardır. Son 3 günde çıkan haberlerden anladığım, Fenerbahçe yeni sezona yeni bir hocayla başlayacak.

FATİH DOĞAN
Sonuna kadar destek olunmalı!
Şampiyonluk formülü sadece hocayla açıklanabilecek ya da hayata geçirilebilecek bir formül değil. Yönetim, taraftar, teknik kadro hatta camia bileşenlerinin ortak ruhu ve gücüyle ulaşılabilen bir hedeftir. Sezon başında Jesus'a yapılan 'orantısız iltifatların' ve biçilen rollerin acısını Fenerbahçe yaşıyor. Şimdi Jesus'un gider gibi söylemlerinin bu kadar dikkat çekmesinin nedeni de sezon başındaki orantısız övgü. Öz güven iyidir ama fazlası insana zarar verebilir. Jesus'un tavırlarında bu hissediliyor. Portekizli hocanın 'en iyi ben bilirim' tavrından kaynaklı hatalar yaptığı kesin. Yapılacak en doğru hareket, sezon sonuna kadar hocaya tam destek verip sorunları öteleyip şampiyonluk ve Avrupa maçlarına odaklanmak. Fenerbahçe'nin kenetlenerek bir şansı olabilir.

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Pereira gider Jesus Samba yapar
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