Pereira gider Jesus Samba yapar

Brezilya Kulübü, Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya çok yakın. “Mayısa kadar bekleyin” mesajı gönderen Jesus, Flamengo’nun ilk ve tek adayı konumunda
Flamengo'da 1 Ocak 2023'te tarihinde göreve başlayan Vitor Pereira, beklenen performansı gösteremedi. 15 maçta7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alanPortekizli teknik adam, son 30 günde 4kupa finalini de kaybetti. Flamengo taraftarları Pereira'ya protesto amacıyla tesislere giderken Brezilya kulübünün yakın zamanda Portekizli hoca ile yollarını ayırması bekleniyor. Flamengo'nun ise ilk adayı Jorge Jesus olacak. Brezilya kulübüne "Mayısa kadar bekleyin" mesajını gönderen Jesus, artık tamamen kopmuş durumda. Sevilla maçı rövanşı öncesi yaşanan bu olay taraftarları da tecrübeli hocadan soğuttu. Flamengo'da çok büyük iz bırakanhücum futboluyla ve gollerleçok sevilen Jorge Jesus'a,Vitor Pereira ayrılır ayrılmazteklif götürülecek.
4 Soru 4 Cevap
Jesus'la ilgili dış basında sürekli haber çıkıyor. Bu iddialar F.Bahçe'yi olumsuz etkiler mi?
MURAT ÖZBOSTAN
Jorge Jesus'un işi hiç kolay değil! Jesus, Brezilya ve Portekiz'in ilgi odağındaki bir isim. Dolay-ı sıyla kendisiyle ilgili haberler Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çıkıyor. Bir kısmı spekülasyon olabilir ama gerçek olan sözleşmesinin mayısta bittiği. Devam eder mi etmez m i bunu şu anda bilmiyoruz. Ama ateş olmayan yerden deduman çıkmaz! Çok da mutlu olmadığı belli. Fenerbahçe liderlikten düştükten sonra daha farklı söylemleri, açıklamaları olan bir hoca ile karşılaştık. 9 Martta söylediği sözler her yere çekilebilir. Ben, mukavelesi bittiğinde F.Bahçe'de kalacağını düşünmüyorum. Yarış devam ediyor... G.Saray müthiş bir seri yakalasa da oynanacak daha çok maç var. Jesus'u motive edecek olan da BaşkanAli Koç ve yönetimdir. Ama şunu da iyi biliyoruz ki 9 hocayla çalışmış bir başkanla süreci götürmek, bir teknik direktör için hiç kolay değil! Jesus'a Allah kolaylık versin!
GÜRCAN BİLGİÇ
Jesus'un bu sözleri takıma zarar vermez Burada sürpriz olan tek şey, Portekizli meslektaşlarımızın belirttiği ''uyum'' problemi aslında. Sadecebir kere Portekizce konuşulmayan bir ülkedegörev yaptığı için normal karşılanabilir. Çalıştığı her takımda bir senelik anlaşan ve F.Bahçe'ye gelirken de hayalinde Brezilya veya Brezilya Ligi olan birisiydi Jesus. Dünya Kupası sonrasında dedikodular çıktığında sözleşmesini tamamlayacağını açıklamıştı. Takımın etkileneceğini düşünmüyorum. Futbolcular kulüplerle sözleşme yapıyor. Bu tür ayrılıkları çokça da yaşıyorlar. Eğer bu durumun oyuncular üstünde otorite eksikliği yaratacağı düşünülüyorsa herkes yanılır. Çünkü bu noktadaduruşun sahibi teknik adam değilyönetimdir. Yönetim hocanın arkasındaysa futbolcu da emrinde olur.
BÜLENT TİMURLENK
Fenerbahçe'nin yeni sezon için başı ağrır Jesus, 1 yıllık kontratı imzalarken de öncesinde Brezilya'yı çalıştırmak istediği haberleri vardı. Dünya Kupası sonrası bu iddialar ortaya atılırken şimdi de Pereira'nın gönderilmesi beklenen Flamengo'ya, Jesus'un dönme ihtimali konuşuluyor. Elbette kontratın sezonsonunda bitecek olması Brezilyalıların umurundadeğil. Onlar Flamengo'ya yeni hoca arıyorlar. Jesus'la 1 yıllık kontrat imzalanmışken onun listesinden bu kadar çok futbolcu transfer etmek sezon sonunda Fenerbahçe'nin başını çok ağrıtacak. Takım 3 kulvardayarışa devam ederken hocasının geleceksezon hangi takımı çalıştıracağıhaberleri manşete çıkıyorsa ortadabüyük bir sıkıntı vardır. Son 3 günde çıkan haberlerden anladığım, Fenerbahçe yeni sezona yeni bir hocayla başlayacak.
FATİH DOĞAN
Sonuna kadar destek olunmalı! Şampiyonluk formülü sadece hocayla açıklanabilecek ya da hayata geçirilebilecek bir formül değil. Yönetim,taraftar, teknik kadro hatta camia bileşenlerininortak ruhu ve gücüyle ulaşılabilen bir hedeftir. Sezon başında Jesus'a yapılan 'orantısız iltifatların' ve biçilen rollerin acısını Fenerbahçe yaşıyor. Şimdi Jesus'un gider gibi söylemlerinin bu kadar dikkat çekmesinin nedeni de sezon başındaki orantısız övgü. Öz güven iyidir ama fazlası insana zarar verebilir. Jesus'un tavırlarında bu hissediliyor. Portekizli hocanın 'en iyiben bilirim' tavrından kaynaklı hatalar yaptığı kesin. Yapılacak en doğru hareket, sezon sonuna kadar hocaya tam destek verip sorunları öteleyip şampiyonluk ve Avrupa maçlarına odaklanmak. Fenerbahçe'ninkenetlenerek bir şansı olabilir.