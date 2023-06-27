Perisic&Dzeko yine yeniden

İkili 2021-22 sezonunda İnter’de birlikte ter dökmüş, Serie A’da toplam 35 gole katkı vermişti. Dzeko 36 karşılaşmada 13 gol-7 asistle oynarken, Perisic 35 mücadelede 8 gol-7 asistle dikkat çekmişti
Fenerbahçe forvet hattını Edin Dzeko ile güçlendirirken, Boşnakgolcünün 2021-22sezonunda İnter'debirlikte oynadığı takım arkadaşısol kanat İvan Perisicde sarı-lacivertlilere önerildi. Menajerlerin Galatasaray'ın da kapısını çalması nedeniyle Fenerbahçe yönetimi bu transfere sıcak değil. Ancak taraftarlarİnter'de toplam 35gole katkı veren ikilininçubuklu formaile de başarılı işlereimza atacağına inanıyor. Hırvat Perisic İnter ile 2021-22 sezonunda 35 maça çıkarken 8 gol-7 asiste imza atmıştı. Dzeko ise aynı yıl 36 karşılaşmada 13 gol-7 asistle takıma katkı vermişti.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR
Perisic-Dzeko ikilisininİnter'e katkısı21 gol-14 asist oldu.Yani toplamda35 gole katkı sağladılar.Perisic 1 Temmuz2022'de İngilizekibi Tottenham'a bedelsizgiderken 34 yaşındakiyıldız, geçen sezon PremierLig'de 34 karşılaşmada sadece1 gol attı, 8 asist yaptı. KariyerindeSochaux, Club Brugge,Dortmund, Wolfsburg ve BayernMünih gibi takımlarda ter dökenIvan Perisic, 127 kez HırvatistanMilli Takım formasını terletti. 33kez fileleri havalandırdı.
TOTTENHAM'LA BİR YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Hırvat orta sahanın Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi var. İngiliz ekibi oyuncunun ayrılığına soğuk değil ve büyük bir bonservis beklentisi de yok. Fenerbahçe bu transfere temkinli bakarken, taraftarlar ise istiyor. Dzeko ve Perisic bir yıl aradan sonra yeniden buluşabilir. Sosyal medyada Perisic-Fenerbahçe yorumlarına taraftarlar, "Tereddüt dahietmeden alınır", "Öneren kimsekaçırılmasın", "Zaha olmuyorsahemen alınsın", "Şampiyonolmak istiyorsak böyle adamlaralınmalı" mesajları bıraktı.
'DZEKO BÜYÜK BİR KARAKTER
FENERBAHÇE'NİN yeni golcüsü, Bosna- Hersekli Edin Dzeko için milli takımdaki eski teknik direktörü Faruk Hadzibegic'ten övgü dolu açıklamalar geldi. Hadzibegiç tecrübeli oyuncu için "Harika bir profesyonel ve harika bir futbolcu. Rakamlar ve istikrarlı performansı onu zaten anlatıyor ama çok da karakterlidir. Fenerbahçe, kaliteli ve kişilikli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeni takımına büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.