Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Perisic&Dzeko yine yeniden
Giriş Tarihi: 27.6.2023

Perisic&Dzeko yine yeniden

Samet YÜKSEL
Perisic&Dzeko yine yeniden

İkili 2021-22 sezonunda İnter’de birlikte ter dökmüş, Serie A’da toplam 35 gole katkı vermişti. Dzeko 36 karşılaşmada 13 gol-7 asistle oynarken, Perisic 35 mücadelede 8 gol-7 asistle dikkat çekmişti

Fenerbahçe forvet hattını Edin Dzeko ile güçlendirirken, Boşnak golcünün 2021-22 sezonunda İnter'de birlikte oynadığı takım arkadaşı sol kanat İvan Perisic de sarı-lacivertlilere önerildi. Menajerlerin Galatasaray'ın da kapısını çalması nedeniyle Fenerbahçe yönetimi bu transfere sıcak değil. Ancak taraftarlar İnter'de toplam 35 gole katkı veren ikilinin çubuklu forma ile de başarılı işlere imza atacağına inanıyor. Hırvat Perisic İnter ile 2021-22 sezonunda 35 maça çıkarken 8 gol-7 asiste imza atmıştı. Dzeko ise aynı yıl 36 karşılaşmada 13 gol-7 asistle takıma katkı vermişti.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR
Perisic-Dzeko ikilisinin İnter'e katkısı 21 gol-14 asist oldu. Yani toplamda 35 gole katkı sağladılar. Perisic 1 Temmuz 2022'de İngiliz ekibi Tottenham'a bedelsiz giderken 34 yaşındaki yıldız, geçen sezon Premier Lig'de 34 karşılaşmada sadece 1 gol attı, 8 asist yaptı. Kariyerinde Sochaux, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg ve Bayern Münih gibi takımlarda ter döken Ivan Perisic, 127 kez Hırvatistan Milli Takım formasını terletti. 33 kez fileleri havalandırdı.

TOTTENHAM'LA BİR YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Hırvat orta sahanın Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi var. İngiliz ekibi oyuncunun ayrılığına soğuk değil ve büyük bir bonservis beklentisi de yok. Fenerbahçe bu transfere temkinli bakarken, taraftarlar ise istiyor. Dzeko ve Perisic bir yıl aradan sonra yeniden buluşabilir. Sosyal medyada Perisic-Fenerbahçe yorumlarına taraftarlar, "Tereddüt dahi etmeden alınır", "Öneren kimse kaçırılmasın", "Zaha olmuyorsa hemen alınsın", "Şampiyon olmak istiyorsak böyle adamlar alınmalı" mesajları bıraktı.

'DZEKO BÜYÜK BİR KARAKTER
FENERBAHÇE'NİN yeni golcüsü, Bosna- Hersekli Edin Dzeko için milli takımdaki eski teknik direktörü Faruk Hadzibegic'ten övgü dolu açıklamalar geldi. Hadzibegiç tecrübeli oyuncu için "Harika bir profesyonel ve harika bir futbolcu. Rakamlar ve istikrarlı performansı onu zaten anlatıyor ama çok da karakterlidir. Fenerbahçe, kaliteli ve kişilikli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeni takımına büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den Wagner isyanı açıklaması: Yurt dışından tehdit edildik
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 köye 92 ev! Bakan Özhaseki görüntüleri paylaştı! Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA: Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Perisic&Dzeko yine yeniden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA