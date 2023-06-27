Perisic&Dzeko yine yeniden

Fenerbahçe forvet hattını Edin Dzeko ile güçlendirirken,Menajerlerin Galatasaray'ın da kapısını çalması nedeniyle Fenerbahçe yönetimi bu transfere sıcak değil.Hırvat Perisic İnter ile 2021-22 sezonunda 35 maça çıkarken 8 gol-7 asiste imza atmıştı. Dzeko ise aynı yıl 36 karşılaşmada 13 gol-7 asistle takıma katkı vermişti.Yani toplamda35 gole katkı sağladılar.34 yaşındakiyıldız, geçen sezonKariyerindeSochaux, Club Brugge,Dortmund, Wolfsburg ve BayernMünih gibi takımlarda ter dökenHırvat orta sahanın Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi var. İngiliz ekibi oyuncunun ayrılığına soğuk değil ve büyük bir bonservis beklentisi de yok. Fenerbahçe bu transfere temkinli bakarken, taraftarlar ise istiyor. Dzeko ve Perisic bir yıl aradan sonra yeniden buluşabilir. Sosyal medyada Perisic-Fenerbahçe yorumlarına taraftarlar,mesajları bıraktı.FENERBAHÇE'NİN yeni golcüsü, Bosna- Hersekli Edin Dzeko için milli takımdaki eski teknik direktörü Faruk Hadzibegic'ten övgü dolu açıklamalar geldi. Hadzibegiç tecrübeli oyuncu için "Harika bir profesyonel ve harika bir futbolcu. Rakamlar ve istikrarlı performansı onu zaten anlatıyor ama çok da karakterlidir. Fenerbahçe, kaliteli ve kişilikli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeni takımına büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.