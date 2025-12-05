PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 1 Aralık'ta oynanan F.Bahçe–G.Saray derbisi başta olmak üzere çeşitli karşılaşmalara ilişkin cezaları açıkladı. Fenerbahçe'de futbolcu Mert Hakan Yandaş rakip takıma yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 120 bin TL para cezası
ile cezalandırılırken kulüp görevlisi Ali Bozan, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti aldı. G.Saray Başkan Vekili Metin Öztürk'e, maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verildi.
Antrenör Serhat Doğan'a da sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası geldi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakkında, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar' nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin'e de hakeme yönelik hareketten 5 maç ceza verildi.
Ayrıca F.Bahçe ve G.Saray'ın alınan cezalar nedeniyle Tahkim Kurulu'na başvuracağı öğrenildi.