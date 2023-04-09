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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Pirlo: Biz iyiyiz F.Bahçe zorda

Pirlo: Biz iyiyiz F.Bahçe zorda

Süper Lig’de, yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek Karagümrük’ün İtalyan hocası, galibiyete kilitlendi

Süper Lig'de son yenilgisini 25 Aralık'ta Adana Demirspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Karagümrük, sonrasında çıktığı 11 maçta (5G-6B) mağlup olmadı. Yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek kırmızı-siyahlılar, serisini sürdürmek istiyor. Çıkıştaki ekibin teknik direktörü Andrea Pirlo, "Bu maçı kayıpsız geçmek istiyoruz" dedi. Hakemlerin maç içerisinde takım performanslarından çok daha fazla konuşulduğunu da dile getiren Pirlo, "Hakemler sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada eleştiriliyor" yorumunda bulundu.

GALİBİYET İÇİN SAHADA OLACAĞIZ
Kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajıyla mücadele edeceklerini belirten İtalyan hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakibimiz ligde aldığı sonuçlardan dolayı zor bir periyottan geçiyor diyebiliriz. İyi oyunculardan kurulu kaliteli bir ekipler. Biz de takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz ve bu durumu devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Galibiyet için sahaya çıkacağız."

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Pirlo: Biz iyiyiz F.Bahçe zorda
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