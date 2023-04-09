Pirlo: Biz iyiyiz F.Bahçe zorda

Süper Lig'de sonyenilgisini 25Aralık'ta AdanaDemirspor deplasmanında 2-1'liksonuçla alan Karagümrük, sonrasındaçıktığı 11 maçta (5G-6B) mağlup olmadı.Yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekkırmızı-siyahlılar, serisini sürdürmekistiyor. Çıkıştaki ekibin teknik direktörüAndrea Pirlo, "Bu maçı kayıpsızgeçmek istiyoruz" dedi. Hakemlerinmaç içerisinde takım performanslarındançok daha fazla konuşulduğunu dadile getiren Pirlo, "Hakemler sadeceTürkiye'de değil, tüm dünyada eleştiriliyor"yorumunda bulundu.
GALİBİYET İÇİN SAHADA OLACAĞIZ Kendi sahalarında oynayacak olmanınavantajıyla mücadele edeceklerinibelirten İtalyan hoca sözlerini şöylesürdürdü: "Rakibimiz ligde aldığı sonuçlardandolayı zor bir periyottan geçiyordiyebiliriz. İyi oyunculardan kurulukaliteli bir ekipler. Biz de takımolarak iyi bir dönemden geçiyoruz vebu durumu devam ettirmek istiyoruz.Güzel bir maç olacağını düşünüyorum.Kendi oyunumuzu oynayacağız.Galibiyet için sahaya çıkacağız."