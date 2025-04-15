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Giriş Tarihi: 15.4.2025

Pişmanlığı çok büyük!

Anadolu takımları karşısında puan kaybetse de yenilmeyen Kanarya, büyükler karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Mourinho yönetiminde de bu durum değişmedi

Samet YÜKSEL
Pişmanlığı çok büyük!
Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Sivas'tan 3-1'lik galibiyetle döndü. Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen sarı-lacivertliler, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti. Kanarya, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı. Bu durum dikkat çeken bir istatistik oluşturdu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 7 mağlubiyetini Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldı. Bu sezonun ilk yarısında Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi. 2023-24 sezonunda Trabzonspor'a boyun eğdi. 2022-23'te ise 3 rakibinden de birer yenilgi aldı. Jose Mourinho'nun takımı Göztepe (2-2), Samsun (2-2), Eyüp (1-1), G.Saray (0-0), Samsun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Sarılacivertliler son 15 maçında yenilgi yüzü görmezken (12G-3B) üst üste 3 mücadeleden ise galibiyet çıkardı (Bodrum/Trabzon/ Sivas). Fenerbahçe kalan 7 haftalık süreçte büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Pişmanlığı çok büyük!
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