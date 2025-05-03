Portekiz Futbol Federasyonu’nun planını SABAH SPOR açılkıyor: İşte o detay!

ortekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek olduğu bildirildi.Portekiz cephesinden aldığı bilgilere göre; ülke futbolunda taşlar yerinden oynamak üzere. Uluslar Ligi'ne odaklanan Portekiz'de gözler teknik direktör Roberto Martinez'e çevrilmiş durumda. Turnuvada beklenen başarı gelmezse, Martinez'in görevine son verilmesi ve yerine "Özel Biri" Mourinho'nun getirilmesi güçlü bir ihtimal. Kulislerde federasyonun şimdiden Mourinho cephesiyle temas kurmaya başladığı konuşuluyor.