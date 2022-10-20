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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Portekiz onu izliyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Portekiz onu izliyor
ORTA alanda hem savunma hem de hücumda gösterdiği mücadele ile ön plana çıkan ve Ankaragücü maçında 13 km. ile bu sezonun koşu mesafesi rekorunu kıran Miguel Crespo, Portekiz Milli Takımı'nın göz hapsinde. 30 gün sonra başlayacak Dünya Kupası'nda olmak isteyen oyuncunun, milli takım yetkilileri tarafından son 1 aydır yakından takip edildiği öğrenildi. Portekiz için görev yapmanın kendisi için güzel bir hayal olduğunu her fırsatta dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Portekiz'de oldukça iyi seviyede oyuncular var. Tabii ki onlarla aynı takımda olmak güzel bir hayal. Bunun için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Portekiz onu izliyor
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