Pozitif sonuç

Portekizli çalıştırıcı, zorlu bir deplasmanda alınan 1 puanın önemine değinip, "Pozitif bir puan.İyi bir takıma karşı bunu almak da önemli. Hayal kırıklığımız maç 0-0'ken çok önemli iki gol kaçırdık. Biri Oosterwolde biri de En-Nesyri ile. Ama ikinci yarıda daha iyiydik. Beraberlik golünü daha erken bulabilirdik. Maç içinde çok sarı kart gördük. Aldığımız puan pozitif. 4 puanımız var. Tur atlamak için lazım olan puandan 4 puan düşeceğiz.diye konuştu. Amrabat'ın yaptığı asist içinse şu yorumda bulundu: "Bize fit geldi. Bizim ondan neler istediğimizi anlaması gerekiyordu. Onun pasında Tadic de gayet soğukkanlıydı. Bunu diğer pozisyonlarda yapamadığımız için üzgünüz."