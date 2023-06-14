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Giriş Tarihi: 14.6.2023

PSG, arda için kararlı

PSG, arda için kararlı
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına takılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için dün flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınından Tuttomercato, 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden PSG'nin bu transfer için girişimlerini hızlandırdığını bildirdi. Haberin detayında Fransız ekibinin, Arda için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Bilindiği gibi PSG; Manchester City, Barcelona ve Arsenal ile birlikte sarı-lacivertli takımın, Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı maçlara temsilci göndermiş ve Arda'yı gözetim altına almıştı. Fenerbahçe, 30 milyon Euro'dan aşağıya hiçbir rakamı kabul etmeyecek.

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PSG, arda için kararlı
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