PSG, arda için kararlı

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına takılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için dün flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınından Tuttomercato, 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip edenHaberin detayında Fransız ekibinin,ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Bilindiği gibi PSG; Manchester City, Barcelona ve Arsenal ile birlikte sarı-lacivertli takımın, Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı maçlara temsilci göndermiş ve Arda'yı gözetim altına almıştı. Fenerbahçe, 30 milyon Euro'dan aşağıya hiçbir rakamı kabul etmeyecek.