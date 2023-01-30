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Giriş Tarihi: 30.1.2023

PSG’nin aklı Arda Güler’de

PSG’nin aklı Arda Güler’de
TÜRK futbolunun ve Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki parlayan yıldızı Arda Güler, iki sezondur gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesinden düşmüyor. L'Equipe'nin haberine göre; Paris Saint-Germain, kalecisi Keylor Navas'ı Nottingham Forest'a gönderecek. Transferin bitimine 48 saat kala kadrosunu bir isimle güçlendirmek isteyen Fransız ekibi; Napoli, Milan, Dortmund ve Manchester United'ın yakından takip ettiği Arda Güler'i gözüne kestirdi. Christophe Galtier'in çalıştırdığı PSG'nin listesinde milli oyuncunun dışında Lazio forması giyen Mattia Zaccagni ile Zenit'te oynayan Malcom da bulunuyor. Kadrosu yıldızlarla dolu olan Fransız devinin, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği belirtildi.

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PSG’nin aklı Arda Güler’de
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