Rafa Silva’yı Mourinho getirecek

Sportif direktör Mario Branco, transfer listesini Jose Mourinho'ya sunarken Rafa Silva için de temaslara geçildi. Mario Branco'nun hazırladığı listeye göre ilerleyen Portekizli teknik adam, Rafa içindedi. Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'dan da teklifler alıyor.Sarılacivertlilerin deneyimli futbolcu için bu hafta temaslarını hızlandırarak bir teklif yapması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho da ikna aşamasında oyuncu ile irtibat kurarak diğer takımlara göre bir adım öne geçme peşinde.Mourinho'nun Portekiz basınına yaptığı açıklamalardadediği yıldız isim için sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyeti ise "Gündemimizde değil" yorumu yapmıştı.arı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho, Miguel Crespo'yu da antrenmanlarda görmek istiyor. Geçen sezon ara transfer dönemindesarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak. Mourinho'nun, 27 yaşındaki orta saha ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi.