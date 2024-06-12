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Giriş Tarihi: 12.6.2024

Rafa Silva’yı Mourinho getirecek

Samet YÜKSEL
Rafa Silva’yı Mourinho getirecek

Benfica’dan ayrılan ve Suudi Arabistan ekipleri de dahil çok sayıda kulüpten teklif alan oyuncu için Kanarya devreye girdi. Teknik patron Jose Mourinho, “Beğendiğim bir isim” diyerek onay verdi, Mario Branco transfere el atarken ‘Özel biri’ de temaslara katılacak

Sportif direktör Mario Branco, transfer listesini Jose Mourinho'ya sunarken Rafa Silva için de temaslara geçildi. Mario Branco'nun hazırladığı listeye göre ilerleyen Portekizli teknik adam, Rafa için "Çok beğendiğim bir futbolcu" dedi. Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'dan da teklifler alıyor. Benfica'da 2.2 milyon Euro kazanan başarılı on numara, Avrupa'da kalmak isterse Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'yi de ciddi şekilde düşünecek. Sarılacivertlilerin deneyimli futbolcu için bu hafta temaslarını hızlandırarak bir teklif yapması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho da ikna aşamasında oyuncu ile irtibat kurarak diğer takımlara göre bir adım öne geçme peşinde.

G.SARAY REDDETTİ!
Mourinho'nun Portekiz basınına yaptığı açıklamalarda "G.Saray'a yakın" dediği yıldız isim için sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyeti ise "Gündemimizde değil" yorumu yapmıştı.

CRESPO'YA GÜN DOĞDU!
Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho, Miguel Crespo'yu da antrenmanlarda görmek istiyor. Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak. Mourinho'nun, 27 yaşındaki orta saha ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi. İspanyol takımında 15 maçta forma giyen Crespo, gol ve asist üretemedi.
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Rafa Silva’yı Mourinho getirecek
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