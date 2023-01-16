‘Rakibin elinde 5‘5 bende 1 forvet var’bende

Gazıantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kulübün zor şartlardan geçtiğini söyledi. 5 gün önce yönetimin görevi bıraktığını vurgulayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, bazı futbolcuların alacaklarını gerekçe göstererek kulübü FIFA'ya şikâyet ettiğini belirtti. Bulut sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç aydır futbolculara ve bize maaş ödenmedi. Her zaman sahada en iyisini vermeye çalıştık. İstifa etmiş bir yönetim var. Kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Rakibin beş, benim elimde bir tane forvet var. O yüzden büyük sıkıntı yaşıyoruz."