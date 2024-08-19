Rakipler kadar akıllı değiliz

Futbolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho şu tespitlerde bulundu: "Maçları öldürecek, bitirecek fırsatlar da ayağımıza geliyor ama rakiplerin bize yaptığı gibi akıllı davranamıyoruz.
Türk futbolunun doğasına benim adapte olmam gerekiyor. Dolayısıyla oyuncularımın da rakip oyuncuların yaptığı şeyleri yapması gerekiyor. Zaman geçirmeleri, gerekirse yerde yatmaları, maçı durdurmaları, gerekirse sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor. Tıpkı diğer herkes gibi.
Eğer bunları yaparsak hakem altı dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Ben sihirbaz değilim, sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söylemiştim. Eğer bir gol atarlarsa, bir gol bulurlarsa, taraftarın desteği arkalarında olur. Hem maçları bitirecek hırsımız yok hem de diğerleri gibi akıllı davranamıyoruz.
Bazı ülkeler buna anti futbol diyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak gerekiyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerek.