Rakipler kadar akıllı değiliz

Futbolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho şu tespitlerde bulundu:Türk futbolunun doğasına benim adapte olmam gerekiyor. Dolayısıyla oyuncularımın da rakip oyuncuların yaptığı şeyleri yapması gerekiyor.Eğer bunları yaparsak hakem altı dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Ben sihirbaz değilim, sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söylemiştim. Eğer bir gol atarlarsa, bir gol bulurlarsa, taraftarın desteği arkalarında olur.Bazı ülkeler buna anti futbol diyor.