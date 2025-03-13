Rangers’a yenilen takım biz değildik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tur için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı. Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi: "Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var. İstanbul'da Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Kırılmış bir durum içinde değilim. İntikam duygusu içinde değilim. Onlardan daha iyi takımız. Avrupa'da 200 maçım var ama kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum. Hatalar yaptık ve hatalarımızı da çok iyi kullandılar. İçimde kötü duygu ve hayal kırıklığı gibi bir şey yok. Aynı hataları yaparsak elenmeyi hak ederiz. Ligimize de odaklıyız, pazar günü de önemli bir maçımız var."



KİLOSU FAZLAYSA ASANSÖRE İHTİYAÇ DUYAR!

Mourinho, TRT Spor'a verdiği röportajda ise kadroya almadığı Maximin hakkında olay açıklamalar yaptı. Fransız oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma cevap veren Portekizli hoca, "Oynamak için uygun durumda değil. Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir futbolcu iyi çalıştığında, her gün antrenman yaptığında merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur" ifadelerini kullandı.



CEZAYI GEREKTİRECEK BİR ŞEY SÖYLEMEDİM

SKY Sports'a verdiği röportajda, "4 maç ceza aldım, akşam bir baktım bana ceza veren PFDK Başkanı, Galatasaray forması ile şampiyonluk kutlamasında" diyen ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle PFDK'ya verilen Mourinho'nun cezası bugün belli olacak. Tecrübeli hoca konuyla ilgili "PFDK Başkanı'nı herhangi bir şeyle suçlamadım, herhangi bir fotoğraf yayınlamadım. Profesyonel bir çevirmen incelerse kimseyi suçlamadığımı fark eder. Cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım" dedi.