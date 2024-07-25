Rekor adam izdihamla geldi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, 6'ncı transferini gerçekleştirdi. Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin (kiralık), Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun'un ardından sarı-lacivertli takım,'yi renklerine bağladı.Uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından Kanarya'nın, İtalyan ekibiveÖzel uçakla Sevilla'dan İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcüyü, F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı.Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroya mutlaka katılmasını istediği En-Nesyri için İspanyol ekibiF.Bahçe'nin yeni transferi, böylelikle 24 yıl sonra Türk futbol tarihinin ve Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.Kendisini 5 yıl boyunca sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan En- Nesyri, her sezon başına