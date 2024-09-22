Rekor elden gitti!

Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisine Galatasaray son verdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa galibiyetiyle kulüp rekoru kıran sarılacivertlilerin yenilmezliği sarı-kırmızılılara kaybetmesiyle bitti.Zirveyle puan farkı 5 puana yükselen Kanarya, bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Sarılacivertliler, lig tarihinde bu şekilde daha uzun bir seriyi Nisan 1960-Ocak 1962 arasında 4 kezle Laszlo Szekely yönetiminde yaşamıştı.