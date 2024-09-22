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Giriş Tarihi: 22.9.2024

Rekor elden gitti!

Süper Lig’de 32 maç sonra ilk mağlubiyetini ezeli rakibi Galatasaray karşısında sahasında alan Fenerbahçe, dünkü sonuçla kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini sonlandırdı

UĞUR ÇEM
Rekor elden gitti!
Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisine Galatasaray son verdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa galibiyetiyle kulüp rekoru kıran sarılacivertlilerin yenilmezliği sarı-kırmızılılara kaybetmesiyle bitti. Kanarya bu süreçte 25 galibiyet elde ederken 7 de beraberlik almıştı. Zirveyle puan farkı 5 puana yükselen Kanarya, bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu arada ligde yabancı teknik adamlar yönetiminde çıktığı son 2 Galatasaray derbisini Jorge Jesus ile kaybeden Fenerbahçe, bu sefer de Jose Mourinho tedrisatında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarılacivertliler, lig tarihinde bu şekilde daha uzun bir seriyi Nisan 1960-Ocak 1962 arasında 4 kezle Laszlo Szekely yönetiminde yaşamıştı.
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Rekor elden gitti!
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