Rekor elden gitti!

Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisine Galatasaray son verdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa galibiyetiyle kulüp rekoru kıran sarılacivertlilerin yenilmezliği sarı-kırmızılılara kaybetmesiyle bitti. Kanarya bu süreçte 25 galibiyet elde ederken 7 de beraberlik almıştı.
Zirveyle puan farkı 5 puana yükselen Kanarya, bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu arada ligde yabancı teknik adamlar yönetiminde çıktığı son 2 Galatasaray derbisini Jorge Jesus ile kaybeden Fenerbahçe, bu sefer de Jose Mourinho tedrisatında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sarılacivertliler, lig tarihinde bu şekilde daha uzun bir seriyi Nisan 1960-Ocak 1962 arasında 4 kezle Laszlo Szekely yönetiminde yaşamıştı.