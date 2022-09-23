Rekora koşuyor

Fenerbahçe, en son bol gollü galibiyetleri 2013/14 sezonunda Ersun Yanal önderliğinde yaşamıştı. O dönem 74 puan toplayarak sarı-lacivertli takımı şampiyon yapan Yanal, 40 resmi maçta 79 gol bulmuştu. Gözehoş gelen hücum futbol dönemi9 sene sonra Fenerbahçe'yetekrardan geldi. Jorge Jesus ile birlikte rüzgârı arkasına alan Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa'da taraftarın yıllardır özlemle beklediği futbolu oynamaya başladı. Bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumunda olan Kanarya, (1-PSV: 4, 2-Celtic: 3.57,3-Fenerbahçe: 3.33) en son bu özlenen futbolu 9 sene önce sahneye koymuştu.
'BREZİLYA'DAN DAHA TUTKULU!' WILLIAN Arao, milli arada gittiği ülkesi Brezilya'da ilginç açıklamalar yaptı. Sambacı oyuncu şunları kaydetti: "Fenerbahçe, Flamengo gibi çok büyük bir kulüp. Çok taraftarı var,baskı çok büyük. Türkler'in futbol tutkusu, Brezilyalılar'dan çok daha fazla. Bir maçta sahaya bir şey atıldığı için kulübümüz ceza aldı. Ogün stadyumda olan bazı kişilermaçtan men edildi. Menedilenlerden biri eşim ve çocuklarımdı. Bu takım şampiyonluk için kuruldu. Türkiye liginde mutlaka şampiyon olmak zorundayız."