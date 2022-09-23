Rekora koşuyor

Fenerbahçe, en son bol gollü galibiyetleri 2013/14 sezonunda Ersun Yanal önderliğinde yaşamıştı. O dönem 74 puan toplayarak sarı-lacivertli takımı şampiyon yapan Yanal, 40 resmi maçta 79 gol bulmuştu.Jorge Jesus ile birlikte rüzgârı arkasına alan Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa'da taraftarın yıllardır özlemle beklediği futbolu oynamaya başladı. Bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumunda olan Kanarya,en son bu özlenen futbolu 9 sene önce sahneye koymuştu.Arao, milli arada gittiği ülkesi Brezilya'da ilginç açıklamalar yaptı. Sambacı oyuncu şunları kaydetti: "Fenerbahçe, Flamengo gibi çok büyük bir kulüp.Türkler'in futbol tutkusu, Brezilyalılar'dan çok daha fazla. Bir maçta sahaya bir şey atıldığı için kulübümüz ceza aldı.Bu takım şampiyonluk için kuruldu. Türkiye liginde mutlaka şampiyon olmak zorundayız."