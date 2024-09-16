Rekortmen Fenerbahçe

Süper Lig'de bu sezon üst üste üçüncü galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken bileği de bükülmüyor. Milli ara öncesi Alanyaspor galibiyetiyle ligde devam eden en uzun yenilmezlik ünvanını (31 maç) eline geçiren sarılacivertli takım, bu serisini Kasımpaşa galibiyetiyle taçlandırdı.Öte yandan F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho da kendi rekoruna çok yaklaştı. Takımıyla 5 haftada rakip kaleleri 13 kez sarsarken en yüksek gol sayısına Tottenham'da (14) erişmişti.MOURINHO, Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'de bir sürprize imza attı. Portekizli çalıştırıcı, bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve 8 gol-1 asistlik performans gösteren Edin Dzeko'yu ilk kez yedek soyundurdu ve Youssef En-Nesyri'ye formayı verdi. Bosnalı santrfor, 63. dakikada vasat bir görüntü çizen En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. Faslı forvetin ise kilolu hali dikkat çekti.