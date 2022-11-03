Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Rennes bizden daha avantajlı
Giriş Tarihi: 3.11.2022

Rennes bizden daha avantajlı

Rennes bizden daha avantajlı

Jesus: Hedefimiz lig şampiyonluğu, bu yüzden rotasyon yapacağız. Birincilikte avantajlı olan Rennes. Evlerinde zayıf bir takımla oynayacaklar

F.Bahçe'nin hocası Jesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada öncelikli hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu yineleyip birincilik için Rennes'i favori gördüğünü söyledi. Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Daha fazla gol atan, lider olabilir. Teorik olarak avantajlı olan Rennes. Evlerinde oynayacaklar. Daha zayıf bir takımla oynayacaklar. Biz kazanmak için mücadele edip Rennes maçını bekleyeceğiz. Ligde Sivasspor ile önemli bir maç yapacağız. Hedefimiz lig şampiyonluğu, bu yüzden rotasyon yapacağız. Dinamo Kiev ile oynadığımız maçların üstünden aylar geçti. Şu anda daha iyi bir takımız. D.Kiev'in hedefi yok ama gururu var, bunun için oynayacaklar."

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ sosyal konut kura çekilişi canlı mı yayımlanacak? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile KPSS önlisans sonuçları tıkla sorgula ekranı
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
SON DAKİKA | Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar
EYT YASASI SON DURUM 3 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
Asgari ücret zammı 2023 son dakika: 2023 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün mü, ne zaman? 2 Kasım Çarşamba ATV yayın akışı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…
ARKADAŞINA GÖNDER
Rennes bizden daha avantajlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA