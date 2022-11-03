Rennes bizden daha avantajlı

F.Bahçe'nin hocası Jesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada öncelikli hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu yineleyip birincilik için Rennes'i favori gördüğünü söyledi. Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Daha fazla gol atan, lider olabilir. Teorik olarak avantajlı olan Rennes.Daha zayıf bir takımla oynayacaklar. Biz kazanmak için mücadele edip Rennes maçını bekleyeceğiz. Ligde Sivasspor ile önemli bir maç yapacağız.Dinamo Kiev ile oynadığımız maçların üstünden aylar geçti.D.Kiev'in hedefi yok ama gururu var, bunun için oynayacaklar."