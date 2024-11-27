Ronaldo’dan flaş beğeni!

Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan flaş bir hareket geldi. İsmi Fenerbahçe ile anılan 39 yaşındaki yıldızla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya basın toplantısında soru sorulmuştu. Portekizli hoca, "Belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü İstanbul aslında Arabistan ile Portekiz'in tam neredeyse ortasında kalıyor. Belki özel jetine atlayıp bir gün eski arkadaşını görmeye gelir.şeklinde cevap vermişti. Ronaldo dün bir İnstagram hesabından paylaşılan Mourinho'nun bu konuşmasının videosunu beğendi. Bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.