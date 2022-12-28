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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Rossi asistleriyle 7 bitirdi!

Rossi asistleriyle 7 bitirdi!

Uruguaylı oyuncu dördü Avrupa Ligi, üçü Süper Lig olmak üzere toplamda 7 gol pası verdi

Joshua King ve Michy Batshuayi'nin gollerinde asistlerin sahibi Diego Rossi, bu sezonki performansıyla mest ediyor. Hatayspor maçında 7. gol pasını veren Uruguaylı yıldız, Jorge Jesus'un tedrisatında asist özelliğini de başka bir seviyeye taşıdı. Asıl mevkisi forvet olan Rossi, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte kariyer rekorunu egale etti. Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta 7 asist yapan 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 25 maçta aynı sayıya ulaşmayı başardı. Güney Amerikalı oyuncunun 3 de golü bulunuyor.

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Rossi asistleriyle 7 bitirdi!
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