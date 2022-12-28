Rossi asistleriyle 7 bitirdi!

Joshua King ve Michy Batshuayi'nin gollerinde asistlerin sahibi Diego Rossi, bu sezonki performansıyla mest ediyor. Hatayspor maçında 7. gol pasını veren Uruguaylı yıldız, Jorge Jesus'un tedrisatında asist özelliğini de başka bir seviyeye taşıdı. Asıl mevkisi forvet olanRossi, Portekizli çalıştırıcıyla birliktekariyer rekorunu egale etti.Fenerbahçe'de geçen sezon31 maçta 7 asist yapan 24yaşındaki yıldız, bu sezon 25 maçta aynı sayıya ulaşmayı başardı. Güney Amerikalı oyuncunun 3 de golü bulunuyor.