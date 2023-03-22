Rossi forvete

eşiktaş derbisi öncesi forvet hattı sakatlıklar nedeniyle çöken Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, alternatifler üzerinde çalışmaya başladı., sakatlıkları sebebiyle görev yapamayacakJesus, Uruguaylı sol kanadı Pedro veya Serdar Dursun ile oynatıp önde pres ve çabuk oyunda etkili olmayı hedefliyor.25 yaşındaki futbolcu,15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de 26. haftada en çok mesafe kat eden oyuncu, 13.3 km ile Diego Rossi olmuştu.derbisi öncesinde önemli bir darbe oldu. Özellikle Valencia, sadece gol yükünü değil, sistemin işlemesini de sağlıyordu. F.Bahçe'nin daha önce tek forvet oynamışlığı var. Ama Jesus'un böyle bir kararı bu sezon hiç olmadı.Düzen açısından sıkıntı olmayacaktır.Oyun gücüyle bu eksiklikleri aşabilecek kalitedeler. Sadece çözümü 'daha zor' yoldan bulacaklar.