Rossi forvete

Valencia, Batshuayi ve King’in sakatlığı Jesus’u arayışlara itti
Beşiktaş derbisi öncesi forvet hattı sakatlıklar nedeniyle çöken Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, alternatifler üzerinde çalışmaya başladı. Zorlu maçtakendisi de cezası nedeniyle tribündeolacak Portekizli hoca, sakatlıkları sebebiyle görev yapamayacak Valencia,Batshuayi ve King'in yokluğundaRossi'ye 'Hazır ol' mesajı verdi. Jesus, Uruguaylı sol kanadı Pedro veya Serdar Dursun ile oynatıp önde pres ve çabuk oyunda etkili olmayı hedefliyor. Bununilk provası da yarın Zenit ile oynanacakhazırlık maçında yapılacak. 25 yaşındaki futbolcu, geçmiş kariyerinde 47 maça santrforbaşladı. 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de 26. haftada en çok mesafe kat eden oyuncu, 13.3 km ile Diego Rossi olmuştu.
GÜRCAN BİLGİÇ
Tek vazgeçilmez Ferdi
BEŞIKTAŞ derbisi öncesinde önemli bir darbe oldu. Özellikle Valencia, sadece gol yükünü değil, sistemin işlemesini de sağlıyordu. F.Bahçe'nin daha önce tek forvet oynamışlığı var. Ama Jesus'un böyle bir kararı bu sezon hiç olmadı. Rossi merkezdede görev yapar, kenarda da… Düzen açısından sıkıntı olmayacaktır. Fenerbahçe'de vazgeçilemeyecektek oyuncu FerdiKadıoğlu'dur. Oyun gücüyle bu eksiklikleri aşabilecek kalitedeler. Sadece çözümü 'daha zor' yoldan bulacaklar.