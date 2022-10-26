Rossi’ye teklif yağıyor

eçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın isteği doğrultusundaVitor Pereira'nın scouting başarısıyla kadroya katılanon iki maçta takımın en çok koşanı olan Crespo, sarı-lacivertlilerin kilit ismi oldu. Diego Rossi ise Dünya Kupası için Uruguay'dan davet alırken bu sezonile oynadı. Başakşehir maçında attığı golle takımını zafere taşıyan Rossi için Brezilya ekibi Flamengo masaya oturmaya hazırlanırken MLS ekipleri de daha önce bu ligde Los Angeles FC forması giyen oyuncuyu takipte.Avrupa Ligi'nde liderlik sınavında Rennes'i yarın sahasında konuk edecek olan F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Dün yapılan idman taktik ağırlıklı geçerken İsmail, Mert Hakan ve Luan Peres dinlendirildi.RENNES maçı öncesinde İsmail'in sakatlığıyla gözler Willian Arao'ya çevrildi. Sezon başında Flamengo'dan alınan ve performansı ile alkış toplayan Sambacı, Rennes maçında 11'de yer alacak. Bu sezon Kanarya'da 13 defa sahaya çıkan ve ligdeki 8 karşılaşmada yaptığı 3 asist ile dikkat çeken 29 yaşındaki isim, İsmail'in durumuna göre İstanbulspor maçında da sahada olabilir. Fransız ekibi ile oynanacak kritik karşılaşmada orta saha Arao- Crespo ikilisinden oluşacak.BAŞAKŞEHIR maçında sakatlanan ve 67. dakikada yerini Arao'ya bırakan İsmail Yüksek'in MR sonuçları belli oldu. Oyuncuda yırtık bulgusuna rastlanmaması sevinç yaratırken, darbeye bağlı ödem tespit edildi. 23 yaşındaki futbolcu dün idmana katılmazken tedavi süreci de başladı. Milli oyuncunun Rennes maçında forma giymeyeceği ancak ligdeki İstanbulspor karşılaşmasına kadar hazır hale gelme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 13 maça çıkan İsmail, 1 gol atarken 1 defa da asist katkısı sağladı.AVRUPA'DA yarın mücadele edecek olan takımlarımızın hakemleri belli oldu. Avrupa Ligi temsilcilerimizden F.Bahçe'nin Rennes mücadelesini Sırbistan'dan Novak Simovic yönetecek. Trabzonspor'un Kızılyıldız deplasmanında ise görev Portekiz'den Joao Pinheiro'nun olacak. Konferans Ligi'nde Başakşehir'in, deplasmanda Fiorentina ile oynayacağı maçta Hollandalı Allard Lindhout, Sivasspor'un Romanya temsilcisi Cluj'u konuk edeceği karşılaşmada ise Norveç'ten Rohit Saggi görev alacak.