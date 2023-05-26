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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Rota Fransa adres Traore

Rota Fransa adres Traore
Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in ayrılık ihtimallerine karşın sağ bek transferi için çalışmalara başlayan F.Bahçe, Hamari Traore ile ilgileniyor. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Malili sağ bek Traore'nin 6 yıllık Rennes kariyeri sona ermek üzere. Nisan ayında 2 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve kontratı bitecek olan Hamari Traore için F.Bahçe'nin yanı sıra G.Saray'ın da devrede olduğu yazıldı. Mert Müldür ile de ilgilenen Kanarya'nın sağ bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken Ferdi kadroda tutulmaya çalışılacak. Jesus'un performansını beğenmediği Osayi Samuel için ise gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak.

Mergim Berisha'yı 4'e aldı 20 milyon Euro'ya satacak!
Mergim Berisha'nın F.Bahçe defteri kapandı. 2 Eylül 2021'de Salzburg'tan 5 milyon Euro bedelle alınan Alman forvet, bu sezonun başında 300 bin Euro kiralama ve 4 milyon Euro (85.5 milyon TL) satın alma opsiyonu ile Bundesliga ekibi Augsburg'a gönderildi. Alman kulübü ile 24 maçta 10 gol ve 4 asist ile eski günlerine dönen 25 yaşındaki oyuncu için Augsburg da opsiyonu kullandı ve futbolcuyu kadrosuna kattı. Bild'in haberindeki bir diğer detay ise Berisha'nın 20 milyon Euro'ya (428 milyon TL) başka kulübe satılacağı oldu.

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Rota Fransa adres Traore
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