Rotasyoncu Jesus sistemi de değiştirdi

Rennes maçından sadece 3 kişi Alanya 11’inde yer aldı. Portekiz teknik adam, savunmadaki eksikler nedeniyle de 3-4-3’ten 4-4-2’ye döndü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçının ilk 11'inden kaleci Altay ve savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai hariç 8 oyuncuyu değiştirdi. Sakatlıksebebiyle Luan Peres veJoshua King'in yanı sıratam iyileşmeyen SerdarAziz'i de kadroya almayanPortekizli çalıştırıcı, savunmadakieksikler sebebiylesistemini değiştirerek3-4-3 dizilişinden 4-4-2'yedöndü. Tüm bu değişime rağmen Fenerbahçe sahada kusursuz çalışan bir makine gibiydi.