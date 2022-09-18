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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Rotasyoncu Jesus sistemi de değiştirdi

Rotasyoncu Jesus sistemi de değiştirdi

Rennes maçından sadece 3 kişi Alanya 11’inde yer aldı. Portekiz teknik adam, savunmadaki eksikler nedeniyle de 3-4-3’ten 4-4-2’ye döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçının ilk 11'inden kaleci Altay ve savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai hariç 8 oyuncuyu değiştirdi. Sakatlık sebebiyle Luan Peres ve Joshua King'in yanı sıra tam iyileşmeyen Serdar Aziz'i de kadroya almayan Portekizli çalıştırıcı, savunmadaki eksikler sebebiyle sistemini değiştirerek 3-4-3 dizilişinden 4-4-2'ye döndü. Tüm bu değişime rağmen Fenerbahçe sahada kusursuz çalışan bir makine gibiydi.

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Rotasyoncu Jesus sistemi de değiştirdi
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