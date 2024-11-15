Rüyalar gerçek olacak

Bu sezon geldiği F.Bahçe'de adaptasyon sorunu yaşamayan ve takımın en önemli dinamiklerinden biri olan Sofyan Amrabat, takımda çok iyi bir ortam bulunduğunu ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. F.Bahçe'nin Youtube kanalına konuşan Faslı oyuncu, kariyeri boyunca daha önce G.Saray forması giyen ağabeyi Nordin Amrabat'ı örnek aldığını da söylerken sözlerine şöyle devam etti: "Transfer sürecinde 2 ay boyunca Acun Bey ile iletişimdeydik. Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Mourinho sizi çağırıyorsa ki, o özel biri, herkes onu gayet iyi tanıyor. Ona hayır demek çok zor.
En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Burada olmaktan dolayı mutluyum Elhamdülillah."
JOSE MOURİNHO BİR PATRON
"Jose Mourinho gerçekten çok büyük bir patron. Bunu herkes bilir. Aynı zamanda nazik ve sıcak tarafı da var ki bir teknik direktör için bana göre bunlar çok önemli. Taktiksel yönü çok kuvvetli.
Ben her gün, her maçta savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için. İnşallah şampiyon olacağız. Bunun için her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Gerisi kader."
MAGNEZYUMLU BANYO YAPIYORUM
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Maçtan bir gün önceki akşam daima magnezyumlu sıcak banyo yapıyorum; kaslarımı, vücudumu ve zihnimi dinlendirmek için. Maçtan önce karbonhidrat alımı için makarna, sebzeyle birlikte tavuk veya et yiyorum.
Akşam yemeğinden sonra televizyona bakıyorum. O esnada buz makinesiyle, bir sonraki gün için kendimi hazırlıyorum."