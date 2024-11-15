Rüyalar gerçek olacak

Bu sezon geldiği F.Bahçe'de adaptasyon sorunu yaşamayan ve takımın en önemli dinamiklerinden biri olan Sofyan Amrabat, takımda çok iyi bir ortam bulunduğunu ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. F.Bahçe'nin Youtube kanalına konuşan Faslı oyuncu, kariyeri boyunca daha önce G.Saray forması giyen ağabeyi Nordin Amrabat'ı örnek aldığını da söylerken sözlerine şöyle devam etti: "Transfer sürecinde 2 ay boyunca Acun Bey ile iletişimdeydik. Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım.En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Burada olmaktan dolayı mutluyum Elhamdülillah.""Jose Mourinho gerçekten çok büyük bir patron. Bunu herkes bilir.Ben her gün, her maçta savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için.Maçtan bir gün önceki akşam daima magnezyumlu sıcak banyo yapıyorum; kaslarımı, vücudumu ve zihnimi dinlendirmek için.Akşam yemeğinden sonra televizyona bakıyorum. O esnada buz makinesiyle, bir sonraki gün için kendimi hazırlıyorum."