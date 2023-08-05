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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Ryan Kent=Maribor!

Ryan Kent=Maribor!

F.Bahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibi Maribor’un 9.1 milyon Euro’luk kadro değeri, sarı-lacivertli kulübün İngiliz yıldızına denk durumda

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Maribor, mütevazı kadro yapısıyla öne çıkıyor. 25.3 yaş ortalamasına sahip Slovenya temsilcisinin, 9.1 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. 178 milyon Euro ile dikkat çeken Fenerbahçe'de sadece Ryan Kent, 9 milyon Euro'luk değeriyle Maribor'un kadrosuna eşit. İşte Slovenya takımının diğer merak edilen özellikleri:
En değerli oyuncusu 800 bin Euro ile sol kanat İvan Brnic. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.
Bu sezon 6 maçta 6 gol atan 1.88'lik santrfor Arnel Jakupovic, takımının en önemli gol ayağı.
Slovenya Ligi'nde 2 maça çıkan Maribor, ilk sınavından 4-0 ile ayrılırken diğer maçı da 1-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Hırvat teknik adam Damir Krznar'ın çalıştırdığı Maribor, 4-4-2 kurgusuyla oynuyor.

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Ryan Kent=Maribor!
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