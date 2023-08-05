Ryan Kent=Maribor!

enerbahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Maribor, mütevazı kadro yapısıyla öne çıkıyor.178 milyon Euro ile dikkat çeken Fenerbahçe'de sadece Ryan Kent, 9 milyon Euro'luk değeriyle Maribor'un kadrosuna eşit.En değerli oyuncusu 800 bin Euro ile sol kanat İvan Brnic.Bu sezon 6 maçta 6 gol atan 1.88'lik santrfor Arnel Jakupovic, takımının en önemli gol ayağı.Slovenya Ligi'nde 2 maça çıkan Maribor,Hırvat teknik adam Damir Krznar'ın çalıştırdığıoynuyor.