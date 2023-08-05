Ryan Kent=Maribor!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Maribor, mütevazı kadro yapısıyla öne çıkıyor. 25.3 yaş ortalamasına sahipSlovenya temsilcisinin, 9.1 milyonEuro piyasa değeri bulunuyor. 178 milyon Euro ile dikkat çeken Fenerbahçe'de sadece Ryan Kent, 9 milyon Euro'luk değeriyle Maribor'un kadrosuna eşit. İşte Slovenya takımınındiğer merak edilen özellikleri:
En değerli oyuncusu 800 bin Euro ile sol kanat İvan Brnic. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon5 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.
Bu sezon 6 maçta 6 gol atan 1.88'lik santrfor Arnel Jakupovic, takımının en önemli gol ayağı.
Slovenya Ligi'nde 2 maça çıkan Maribor, ilk sınavından 4-0 ileayrılırken diğer maçı da 1-0 kazanarakliderlik koltuğuna oturdu.
Hırvat teknik adam Damir Krznar'ın çalıştırdığı Maribor,4-4-2 kurgusuyla oynuyor.