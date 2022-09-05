SABAH Spor yazarları, Kayseri maçında şov yapan Joao Pedro’yu mercek altına aldı: Pedro sabit kalmalı

Jesus, her maçta farklı isimlere görev veriyor ama kalitesini iyi bildiğimiz Pedro'yu sürekli kullanmalı. Çevresindekileri değiştirmeli.Pedro, kendi oyununu kuran ve çevresindekileri de buna ortak eden bir isim. Partneri kim olursa olsun akıllıysa 'seri üretimin' parçası olur.Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçta Kayserispor'a karşı usta işi bir vuruşla gol atıp bir de asist yapan Joao Pedro, taraftarları mest etti. Sarı-lacivertli futbolseverlerin, "Sonunda gözler kaliteli bir golcü gördü…" dediği Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyu SABAH Spor yazarları da mercek altına aldı. İşte yorumlar:Bu beşli rakipleri korkuturJOAO Pedro'yu ilk transfer edildiğinde hayaller kurduran bir oyuncu profili olarak gördüm. Kalitesi bir tarafa 8 yıl aynı kulüpte oynayıp o ülkenin milli takımına kadar çıkan lider bir karakter. Kendi oyununu kuran ve çevresindekileri de buna ortak eden bir oyuncu. Bu nedenle partneri kim olursa olsun biraz akıllıysa 'seri üretimin' bir parçası olur. Batshuayi'nin gelmesiyle beraberYüksek toplarda varlar, frikiklerde varlar, ceza alanı içerisinde çabuklar, duran top organizasyonlarında etkililer. İhtiyaçları olan kaliteydi ve skor yapmak adına müthiş bir beşlilerioldu. Sıkışık maç fikstüründe sıkıntısız-tartışmasız bir rotasyon seyredeceğiz. Fenerbahçe taraftarı hiçbirinden mahrum kalmayacak.Sahada kendini unutturuyorFENERBAHÇE'DEo kadar çok oyuncu var ki Jesus'un nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Valencia ve Batshuayi takıma girdiğinde Pedro yer alır mı? Ancak Pedro'nun kalitesini biliyoruz.Üstelik vücudunu iyi kullanıyor, top saklıyor, pas servisi yapıyor ve takımı hücum ettiğinde kendini unutturup bir anda gol bölgelerinde bitiyor.Partnerlerini değiştirmeli. Ama Portekizli hoca bir maçta süper oynayan bir oyuncuyu 1 hafta sonra kulübeye çekiyor. Jesus'unsözünün geçerlilik kazanması için Fenerbahçe hep başarılı olmalı. Bu zamana kadar bunu Jesus başardı. Nasıl mı? İlk 11'de olmayan oyuncular, Fenerbahçe gol attığında sahadakiler kadar seviniyorlar.Forvette çözüm bulunduPEDRO, Batshuayi, Valencia, Serdar Dursun ve King gibi isimler ciddi bir rekabet oluşturdular. Bu, verimliliği getirecektir. Pedro kaliteli bir oyuncu. Fiziki anlamda da güçlü. Fenerbahçe bu sezon kadro olarak ciddi yatırım yaptı.Beraber çalıştığı, bildiği bazı oyuncuları istedi.Fenerbahçe birçok bölgede kadro derinliğine sahipti. Pedro ve Batshuayi ile birlikte artık forvette sorunlara çözüm bulundu. Gol bölgesinde verimliliğiniz yoksa oyun bir yerde sıkışıyor. Fenerbahçe artık hem oyuna başlayanlarıyla hem de kulübeden gelenlerle skorer bir takım olacak görüntüsünü verdi.arı-lacivertli formayla ilk 11'de başladığı ilk maçta harika bir vuruşla Kayserispor ağlarını sarsan Joao Pedro, King'in golünde de pozisyonun hazırlayıcısıydı. Mücadelede yüzde 50 pas isabet oranıyla oynayan Brezilyalı, Fenerbahçe'de en çok faul yapılan isim olarak da öne çıktı (6).