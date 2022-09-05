Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri SABAH Spor yazarları, Kayseri maçında şov yapan Joao Pedro’yu mercek altına aldı: Pedro sabit kalmalı
Giriş Tarihi: 5.9.2022

SABAH Spor yazarları, Kayseri maçında şov yapan Joao Pedro’yu mercek altına aldı: Pedro sabit kalmalı

SABAH Spor yazarları, Kayseri maçında şov yapan Joao Pedro’yu mercek altına aldı: Pedro sabit kalmalı
LEVENT TÜZEMEN: Jesus, her maçta farklı isimlere görev veriyor ama kalitesini iyi bildiğimiz Pedro'yu sürekli kullanmalı. Çevresindekileri değiştirmeli.

ÜRCAN BİLGİÇ: Pedro, kendi oyununu kuran ve çevresindekileri de buna ortak eden bir isim. Partneri kim olursa olsun akıllıysa 'seri üretimin' parçası olur.

Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçta Kayserispor'a karşı usta işi bir vuruşla gol atıp bir de asist yapan Joao Pedro, taraftarları mest etti. Sarı-lacivertli futbolseverlerin, "Sonunda gözler kaliteli bir golcü gördü…" dediği Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyu SABAH Spor yazarları da mercek altına aldı. İşte yorumlar:

GÜRCAN BİLGİÇ
Bu beşli rakipleri korkutur
JOAO Pedro'yu ilk transfer edildiğinde hayaller kurduran bir oyuncu profili olarak gördüm. Kalitesi bir tarafa 8 yıl aynı kulüpte oynayıp o ülkenin milli takımına kadar çıkan lider bir karakter. Kendi oyununu kuran ve çevresindekileri de buna ortak eden bir oyuncu. Bu nedenle partneri kim olursa olsun biraz akıllıysa 'seri üretimin' bir parçası olur. Batshuayi'nin gelmesiyle beraber Fenerbahçe'nin ön tarafı rakipleri korkutur hale geldi. Yüksek toplarda varlar, frikiklerde varlar, ceza alanı içerisinde çabuklar, duran top organizasyonlarında etkililer. İhtiyaçları olan kaliteydi ve skor yapmak adına müthiş bir beşlileri (King, Serdar, Valencia, Batshuayi, Pedro) oldu. Sıkışık maç fikstüründe sıkıntısız-tartışmasız bir rotasyon seyredeceğiz. Fenerbahçe taraftarı hiçbirinden mahrum kalmayacak.

LEVENT TÜZEMEN
Sahada kendini unutturuyor
FENERBAHÇE'DE o kadar çok oyuncu var ki Jesus'un nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Valencia ve Batshuayi takıma girdiğinde Pedro yer alır mı? Ancak Pedro'nun kalitesini biliyoruz. Birleşik hareket sonrası attığı gol mükemmeldi. Üstelik vücudunu iyi kullanıyor, top saklıyor, pas servisi yapıyor ve takımı hücum ettiğinde kendini unutturup bir anda gol bölgelerinde bitiyor. Jesus, Pedro'yu sürekli kullanmalı. Partnerlerini değiştirmeli. Ama Portekizli hoca bir maçta süper oynayan bir oyuncuyu 1 hafta sonra kulübeye çekiyor. Jesus'un "Ben oynayan takıma bakarım'' sözünün geçerlilik kazanması için Fenerbahçe hep başarılı olmalı. Bu zamana kadar bunu Jesus başardı. Nasıl mı? İlk 11'de olmayan oyuncular, Fenerbahçe gol attığında sahadakiler kadar seviniyorlar.

ALİ GÜLTİKEN
Forvette çözüm bulundu
PEDRO, Batshuayi, Valencia, Serdar Dursun ve King gibi isimler ciddi bir rekabet oluşturdular. Bu, verimliliği getirecektir. Pedro kaliteli bir oyuncu. Fiziki anlamda da güçlü. Fenerbahçe bu sezon kadro olarak ciddi yatırım yaptı. Bu yatırımı yaparken Jesus'un bu tercihlerde önemli katkısı olduğunu görüyoruz. Beraber çalıştığı, bildiği bazı oyuncuları istedi. Kafasındaki oyun planında bu oyuncuları doğru kullanacaktır. Fenerbahçe birçok bölgede kadro derinliğine sahipti. Pedro ve Batshuayi ile birlikte artık forvette sorunlara çözüm bulundu. Gol bölgesinde verimliliğiniz yoksa oyun bir yerde sıkışıyor. Fenerbahçe artık hem oyuna başlayanlarıyla hem de kulübeden gelenlerle skorer bir takım olacak görüntüsünü verdi.

HEM ATTI HEM ATTIRDI
arı-lacivertli formayla ilk 11'de başladığı ilk maçta harika bir vuruşla Kayserispor ağlarını sarsan Joao Pedro, King'in golünde de pozisyonun hazırlayıcısıydı. Mücadelede yüzde 50 pas isabet oranıyla oynayan Brezilyalı, Fenerbahçe'de en çok faul yapılan isim olarak da öne çıktı (6).

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef'e hangi yarışmacı veda etti? Kritik eleme!
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler? 3 Eylül 2022 EYT son dakika haberleri ile son açıklamalar!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023: GSB ile KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır?
Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? MEB takvimi 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor! İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH Spor yazarları, Kayseri maçında şov yapan Joao Pedro’yu mercek altına aldı: Pedro sabit kalmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA