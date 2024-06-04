Sabah Spor Yazarlarının gözünden Mourinho analizi

GÜRCAN BİLGİÇ
'İşimiz çözüm üretmek' diyerek farkını gösterdi
Aslında
en anlamlı cümleyi Ali Koç söyledi; "İddiamızla örtüşen bir teknik adamla beraberiz."
Jose Mourinho aslında tüm soruları cevapladı ama altına
farklı yorumlar bırakılabilecek cümleler de kurdu.
Şu bir gerçek, en çok kullandığı kelime "Hırs"
oldu. "Tatil sevmem, imkân olsa yarın antrenmana çıkıp hafta sonu maç oynamak isterdim"
demesi
Fenerbahçe'deki hedefine ne kadar konsantre olduğunu
da gösteriyor. Çünkü Mourinho ismi ilk gündeme
geldiğinde hepimiz maliyetini konuştuk, kazanacağı
yüksek ücretten bahsettik ve buraya yüzde yüz konsantre
gelmeyeceğini de düşünenler oldu. Öncelikle
taraftarı tatmin etti, "Onların hayalleri için buradayım. Biz sabırlı olacağız ama onlar çılgın olmalı. Büyük bir takımı büyük yapan, oyuncuları zorlayan da budur"
demesi zaman istemediği anlamına
geliyor. "Bizim işimiz çözüm bulmak"
sözleri,
bahane üretmeyeceği anlamına geliyor. İsmail Kartal'a teşekkür etmesi ise mesleğine duyduğu saygıyı gösteriyor.
Transferler
ile yaptığı açıklamada yeni sezondaki
takım kurgusunu ve kalitesini kafasında
oluşturduğunu gösterir.
BÜLENT TİMURLENK
Bu transferi Sportif Direktör Branco'nun projeleri bitirmiş
1-Ocak
ayında, Fenerbahçe şampiyon da olsa Avrupa'da final de oynasa Ali Koç gelecek sezon İsmail Kartal ile çalışmaz demiştim. Dün Mario Branco "İlk ben görüştüm"
derken bu görüşmenin en az 2 ay önce gerçekleştiği Portekiz medyasında da yer almıştı. Dolayısıyla Jose Mourinho gibi bir adam ı 24 saatte ikna edemeyeceğinize göre Koç, Yıldırım'dan erken çıkmış yola… 2-Mourinho
, vatandaşı Mario Branco'nun kendisine sunduğu dosyadan ve projeden etkilendiğinin altını çizdi. Portekizli sportif direktörün bu seviyedeki bir teknki direktörün Fenerbahçe'ye gelmesindeki payı büyük… 3-Aziz Yıldırım
seçimi kazanırsa Mourinho, "Ben Ali Koç ve Mario Branco'nun projesine inandım" sözüyle bir anlamda Yıldırım'a kapıları kapattı. 4-Mourinho
her zaman iddialı adamdır ama dün büyük vaatler vermek yerine ayakları yere sağlam basan açıklamalar yaptı. Bir anlamda geçmişte yaptıklarımın referansı burada kazanmak için yeter ama çok çalışmalıyız demeye getirdi. 5-Dün İtalyan medyasında
da çıkan Dybala ve öncesindeki Lukaku haberlerine, eski takımım Roma'dan kimseyle ilgilenmiyorum sözüyle son noktayı koydu. 6-Roma'da
bulduğu büyük taraftar kitlesi ve tutkunun bir benzerini bulacağı garanti olan F.Bahçe'yi seçmesi, kararında futbol tutkusunun ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. 7-Kariyerimin
en uzun basın toplantısı ve sorular çok uzun sözleri ile spor medyasına da uyarısını yaptı. Onun olduğu ortamda gazetecilik yapmak yetenek ister.