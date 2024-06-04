Sabah Spor Yazarlarının gözünden Mourinho analizi

en anlamlı cümleyi Ali Koç söyledi;Jose Mourinho aslında tüm soruları cevapladı ama altınafarklı yorumlar bırakılabilecek cümleler de kurdu.Şu bir gerçek, en çok kullandığı kelimeoldu.demesiFenerbahçe'deki hedefine ne kadar konsantre olduğunuda gösteriyor. Çünkü Mourinho ismi ilk gündemegeldiğinde hepimiz maliyetini konuştuk, kazanacağıyüksek ücretten bahsettik ve buraya yüzde yüz konsantregelmeyeceğini de düşünenler oldu. Öncelikletaraftarı tatmin etti,demesi zaman istemediği anlamınageliyor.sözleri,bahane üretmeyeceği anlamına geliyor.Transferlerile yaptığı açıklamada yeni sezondakitakım kurgusunu ve kalitesini kafasındaoluşturduğunu gösterir.ayında, Fenerbahçe şampiyon da olsa Avrupa'da final de oynasa Ali Koç gelecek sezon İsmail Kartal ile çalışmaz demiştim. Dün Mario Brancoderken bu görüşmenin en az 2 ay önce gerçekleştiği Portekiz medyasında da yer almıştı. Dolayısıyla Jose Mourinho gibi bir adam ı 24 saatte ikna edemeyeceğinize göre Koç, Yıldırım'dan erken çıkmış yola…, vatandaşı Mario Branco'nun kendisine sunduğu dosyadan ve projeden etkilendiğinin altını çizdi. Portekizli sportif direktörün bu seviyedeki bir teknki direktörün Fenerbahçe'ye gelmesindeki payı büyük…seçimi kazanırsa Mourinho, "Ben Ali Koç ve Mario Branco'nun projesine inandım" sözüyle bir anlamda Yıldırım'a kapıları kapattı.her zaman iddialı adamdır ama dün büyük vaatler vermek yerine ayakları yere sağlam basan açıklamalar yaptı. Bir anlamda geçmişte yaptıklarımın referansı burada kazanmak için yeter ama çok çalışmalıyız demeye getirdi.da çıkan Dybala ve öncesindeki Lukaku haberlerine, eski takımım Roma'dan kimseyle ilgilenmiyorum sözüyle son noktayı koydu.bulduğu büyük taraftar kitlesi ve tutkunun bir benzerini bulacağı garanti olan F.Bahçe'yi seçmesi, kararında futbol tutkusunun ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.en uzun basın toplantısı ve sorular çok uzun sözleri ile spor medyasına da uyarısını yaptı. Onun olduğu ortamda gazetecilik yapmak yetenek ister.