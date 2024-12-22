SABAH Spor yazdı Tadic açıkladı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpten yeni sözleşme teklifi aldığını açıkladı. SABAH Spor
ise tam 30 gün önce Fenerbahçe yönetiminin başarılı oyuncu ile görüştüğünü detaylarıyla duyurdu.
Hollanda'nın Ajax Life dergisine konuşan Sırp oyuncu, "Ajax her zaman kalbimde olacak. Bunu herkes biliyor ama F.Bahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor"
ifadesini kullandı.
SABAH
Spor, sezon sonunda anlaşması biten Dusan Tadic'e yeni sözleşme önerileceğini 21 Kasım'da okuyucularına duyurdu.