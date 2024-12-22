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Giriş Tarihi: 22.12.2024

SABAH Spor yazdı Tadic açıkladı

SABAH Spor yazdı Tadic açıkladı
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpten yeni sözleşme teklifi aldığını açıkladı. SABAH Spor ise tam 30 gün önce Fenerbahçe yönetiminin başarılı oyuncu ile görüştüğünü detaylarıyla duyurdu.




Hollanda'nın Ajax Life dergisine konuşan Sırp oyuncu, "Ajax her zaman kalbimde olacak. Bunu herkes biliyor ama F.Bahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor" ifadesini kullandı.
SABAH Spor, sezon sonunda anlaşması biten Dusan Tadic'e yeni sözleşme önerileceğini 21 Kasım'da okuyucularına duyurdu.
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SABAH Spor yazdı Tadic açıkladı
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