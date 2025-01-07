TÜZEMEN: TFF, Portekizli hocanın Süper Lig'e yaptığı hakaretlere sessiz kalmamalı. Mourinho'nun artık sadece ismi büyük kalmış.



TİMURLENK: Kendisine büyük saygı duyan futbolseverlerin gözünde renklerden bağımsız, puan kaybettiğini düşünüyorum.



BİLGİÇ: Portekizli teknik adam, geçen sene İsmail Kartal'ın yapmadığını da yapıyor. Açıklamalarıyla direkt haksızlıkların üstüne gidiyor.



GÜNEN: Bugüne kadar istenilen oyun ve sonuç ortaya konmamışsa Portekizli hocanın şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor.



LEVENT TÜZEMEN

TERİM CEZA ALMIŞTI!

Mourinho, F.Bahçe'yle sahaya çıkmaya başladığında şu yorumu yaptı; "Maçlar çok çetin geçiyor. Takımlar iyi savunma yapıyor. Kazanmak kolay olmuyor. Zor bir lig burası. Başkan Ali Koç sözleşme imzaladığımızda bana 'Burası kolay değil' demişti, haklı çıktı." İşler ters gidince, Fenerbahçe'nin gövdeli kadrosuna Mourinho iyi futbol oynatamayınca suçlu olarak Süper Lig'i hedef haline getirdi. Önce "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlesin, kötü kokuyor" dedi. Ardından ligi kötüleyen görüntüleri kendi hesaplarından paylaştı, 5 milyon kişi izledi. Sonra da "Bilseydim gelmezdim" dedi. Hatay maçında tribünlerin tepkisini çektikten sonra "Burası toksik bir lig" diyerek resmen hakaret etti. Hatırlatayım Fatih Terim, "Organize kötülük var" demişti ve 4 maç ceza almıştı. TFF, ligin marka değerini yükseltmeye çalışırken, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç markayı öne çıkarma vurgusu yaparken dünyaca ünlü Mourinho ligimize hakaret ediyor. M.United'la 1-1 berabere kaldıkları maçta Fransız hakem tarafından atılmış, basın toplantısında "UEFA'nın olmadığı bir lige gitmek istiyorum" demişti. Mourinho'nun sadece ismi büyük kalmış. TFF, bu hakaretlere sessiz kalmamalı.



GÜRCAN BİLGİÇ

BUNUN İÇİN GETİRİLDİ

Biz alıştık ama yabancıya anlatamazsın. Fenerbahçe'nin Eyüp maçındaki elle oynamayla, Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki penaltı pozisyonunda VAR'ın devreye girmemesinin izahı yok. Mourinho dediğimiz adam 4 büyük lig gördü. 1000'den fazla maça çıktı. Onlarca kupa kazandı. Herhalde neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayacak durumda. Altını çizmek istediği nokta şu; 'Bizim kaybettiğimiz puanlarda sıkıntı yok; olabilir… Asıl problem Galatasaray'a puan kaybettirilmemesinde.' Kendinizi onun yerine koysanıza. Yarıştığınız rakiple puan farkını kapatmaya çalışıyorsunuz ama sürekli hakem kararlarıyla boşa düşüyorsunuz. Portekizli teknik adam, geçen sene İsmail Kartal'ın yapmadığını da yapıyor. Direkt haksızlıkların üstüne gidiyor. Buradaki sıkıntı şu; Fenerbahçe taraftarı, rakibinin kazandıklarına değil kendi kaybettiklerine bakıyor. Bölünme de burada yaşanıyor. Türkiye ligi sadece bu sene değil, geçtiğimiz iki sezonda da toksikti. Yönetimin Mourinho'yu getirme nedeni de bu; hakemleri de yenmek. Special One, F.Bahçe taraftarını hem takımın arkasında durmaya hem de haksızlıklara karşı olmaya davet etti. Karşılığını bulması lazım.



İSKENDER GÜNEN

ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYSUN

ŞURASI bir gerçek ki Süper Lig, eşitsizliğin ve haksızlığın olduğu bir lig… Çünkü kurumların arasında hiçbir zaman güven ortamı oluşmadı. Başarısız sonuçlardan sonra herkes bir günah keçisi arıyor. Kendi içinde hatalarını görüp, öz eleştiri yapan bir kurum yok. Hep suçlu öteki! Başta yıllardır kangren olmuş bir hakem sorunu var. VAR geldikten sonra bile sorunlar giderilemedi. Çünkü takıma göre VAR'ın uygulandığı bir süreç devam etmekte. Bu da her maçtan sonra yapılan hataları göz önüne getirdiğimizde haksızlıkların ne kadar üst boyutta olduğu gerçeğini ortaya çıkarmakta. Gerçek bu ama Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarının beklentisi çok daha farklıydı. Eğer bugüne kadar istenilen oyun ve sonuç ortaya konmamışsa Portekizli hocanın da şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekmekte.



BÜLENT TİMURLENK

DAVRANIŞLARI CAN SIKICI

MOURINHO gibi tecrübeli ve dünyaca meşhur bir teknik adamın keşke söylediklerinin bir karşılığı olabilse… Portekizli hoca, Galatasaray'a evinde kaybetti. Haftalardır krizde olan Beşiktaş'a yenildi. Avrupa'da sonuçlar ortada. Taraftar, oynattığı futboldan memnun değil. Ama o kolay bir formül üretti. Baktı ki Acun Ilıcalı sürekli ağzından Galatasaray'ı düşürmüyor ve bir de iletişim ekibi sürekli olarak kendisini bu yönde yönlendirince iş 'Galatasaray aşağı, Galatasaray yukarı'ya döndü. Mourinho merak etmesin, kimsenin bir şeyden korktuğu yok. Futbol gerçekleri ortada. Bu ülkede Müstemleke valisi (sömürgelere gönderilen vali) gibi davranması, çok can sıkıcı. Kendisine büyük saygı duyan futbolseverlerin gözünde renklerden bağımsız, puan kaybettiğini düşünüyorum.



Ne demişti?

Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Renkler farklı olsaydı maç 11'e 8 bitebilirdi. Oynadığımız lig toksik bir lig. Rakipler de bunu biliyor. Başka rakiplere karşı nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin. Ben maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum. Önemli olan şu; onlar nasıl puan kaybedecek?