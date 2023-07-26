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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Sağ kanat Cengiz’e teslim

UĞUR ÇEM
Sağ kanat Cengiz’e teslim

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için kulübü ve menajeriyle temasa geçildi. İlk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hem İsmail Kartal hem de milli futbolcu, transferin bitme aşamasında olduğunu ima etti

Fenerbahçe'de dün itibariyle transfer gündemine üç yeni isim girdi. Marsilya forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu sol kanat Ante Rebic ve Milan'da oynayan orta saha Rade Krunic… Ünder ismi teknik direktör İsmail Kartal'a sorulurken, "Sadece Cengiz üzerinden gitmeyelim. Avrupa'dan önemli isimlerle görüşülüyor" yanıtını verdi. 26 yaşındaki Cengiz ise "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemek doğru olmaz" dedi. Fransız ekibinin, milli oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Cengiz, geçen sezon Marsilya ile 46 resmi maça çıkarken 5 gol-6 asistlik performans ortaya koymuştu.



BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ REBİC F.BAHÇE'YE
MILAN'IN gelecek sezon kadrosunda düşünmediği sol kanat Ante Rebic için Beşiktaş devreye girmiş, İtalyan ekibine oyuncuyu kiralamak istediğini iletmişti. Ancak Sport Mediaset dün önemli bir iddia ortaya atarak 29 yaşındaki futbolcunun 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu belirtti. Sarı-lacivertliler daha önce de ezeli rakibinin çok istediği Dusan Tadic'i renklerine katmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yine Milan forması giyen orta saha Rade Krunic'in şartlarını da sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri boyunca 314 maça çıkarken 23 gol-31 asistlik bir performansa imza attı.

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Sağ kanat Cengiz’e teslim
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