Sağ kanat Cengiz’e teslim

enerbahçe'de dün itibariyle transfer gündemine üç yeni isim girdi. Marsilya forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu sol kanat Ante Rebic ve Milan'da oynayan orta saha Rade Krunic… Ünder ismi teknik direktör İsmail Kartal'a sorulurken,yanıtını verdi. 26 yaşındaki Cengiz isededi. Fransız ekibinin, milli oyuncu içinöğrenildi.MILAN'IN gelecek sezon kadrosunda düşünmediği sol kanat Ante Rebic için Beşiktaş devreye girmiş, İtalyan ekibine oyuncuyu kiralamak istediğini iletmişti. Ancak Sport Mediaset dün önemli bir iddia ortaya atarakSarı-lacivertliler daha önce de ezeli rakibinin çok istediği Dusan Tadic'i renklerine katmıştı. Öte yandan