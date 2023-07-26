Sağ kanat Cengiz’e teslim

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için kulübü ve menajeriyle temasa geçildi. İlk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hem İsmail Kartal hem de milli futbolcu, transferin bitme aşamasında olduğunu ima etti
Fenerbahçe'de dün itibariyle transfer gündemine üç yeni isim girdi. Marsilya forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu sol kanat Ante Rebic ve Milan'da oynayan orta saha Rade Krunic… Ünder ismi teknik direktör İsmail Kartal'a sorulurken, "Sadece Cengiz üzerindengitmeyelim. Avrupa'danönemli isimlerle görüşülüyor" yanıtını verdi. 26 yaşındaki Cengiz ise "Bazı tekliflervar. Görüşmeleri menajerimyürütüyor. Bir şey söylemekdoğru olmaz" dedi. Fransız ekibinin, milli oyuncu için kapıyı 10 milyonEuro'dan açtığı öğrenildi. Cengiz,geçen sezon Marsilya ile 46 resmimaça çıkarken 5 gol-6 asistlik performansortaya koymuştu.
BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ REBİC F.BAHÇE'YE
MILAN'IN gelecek sezon kadrosunda düşünmediği sol kanat Ante Rebic için Beşiktaş devreye girmiş, İtalyan ekibine oyuncuyu kiralamak istediğini iletmişti. Ancak Sport Mediaset dün önemli bir iddia ortaya atarak 29 yaşındakifutbolcunun 7 milyon Euro bonservisbedeliyle Fenerbahçe'yeçok yakın olduğunu belirtti. Sarı-lacivertliler daha önce de ezeli rakibinin çok istediği Dusan Tadic'i renklerine katmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'ninyine Milan forması giyen orta saha RadeKrunic'in şartlarını da sorduğu öğrenildi. 29yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, kariyeriboyunca 314 maça çıkarken 23 gol-31 asistlikbir performansa imza attı.