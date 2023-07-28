‘Sağ kanat senindir Cengiz!’

Marsilya ile yaklaşıkFenerbahçe, CengizÜnder'e imza attırmak için ufakdetayların sonuca bağlanmasını bekliyor.İlk 11 seviyesinde oynatacak yerli sorunuyaşayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuile bu probleme noktayı koyacak.26 yaşındaki futbolcu,4 yıllık sözleşme ve başarı primleriyle senelikİsmail Kartal, bizzat arayıp konuştuğu CengizÜnder'e oynama garantisi de verdi.Cengiz transferiyle F.Bahçe, Süper Lig'deki 3. yerli oyuncusunu bulmuş oldu.Orta alanda Mert Hakan Yandaş ile forma rekabetine girecek olan İsmail Yüksek, bir adım önde duruyor. Sağ kanatta ise Cengiz Ünder ile 8+3 yerli kuralına uyulmuş olacak.Buca altyapısında başlayan, Altınordu'dan Başakşehir'e, oradan da Roma'ya uçan Cengiz Ünder, İtalya'da F.Bahçe'de forma giyen Dzeko ile takım arkadaşıydı. Bosnalı yıldız, milli futbolcu içinifadesini kullanarak ona olan sevgisini gösterdi. 26 yaşındaki milli sağ kanat, 2021'de Leicester ile İngiltere Kupası'nı kazandı. Kariyerinde 301 maça çıktı. 57 gol-43 asistle oynadı.