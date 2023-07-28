‘Sağ kanat senindir Cengiz!’

Kartal’ın forma garantisi verdiği Cengiz, 4 yıllık imza atacak. Bonuslarla birlikte 2.7 milyon Euro ücret kazanacak
Marsilya ile yaklaşık 2 haftadır görüşmehalinde olan Fenerbahçe, CengizÜnder'e imza attırmak için ufakdetayların sonuca bağlanmasını bekliyor.İlk 11 seviyesinde oynatacak yerli sorunuyaşayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuile bu probleme noktayı koyacak. Yönetim,kapıyı 16 milyon Euro'dan açan Marsilya'yı9 milyon bonservis, 1 milyon Euro da başarıbonusuna ikna etti. 26 yaşındaki futbolcu,4 yıllık sözleşme ve başarı primleriyle senelik2.7 milyon Euro'ya (80 milyon TL) 'Evet' dedi.İsmail Kartal, bizzat arayıp konuştuğu CengizÜnder'e oynama garantisi de verdi.
8+3'TEKİ EKSİK PARÇA!
Cengiz transferiyle F.Bahçe, Süper Lig'deki 3. yerli oyuncusunu bulmuş oldu. Kartal, Ferdi'yezaman zaman sağ, bazen de solbekte görev verecek. Orta alanda Mert Hakan Yandaş ile forma rekabetine girecek olan İsmail Yüksek, bir adım önde duruyor. Sağ kanatta ise Cengiz Ünder ile 8+3 yerli kuralına uyulmuş olacak.
DZEKO'NUN KÜÇÜK KARDEŞİ!
Buca altyapısında başlayan, Altınordu'dan Başakşehir'e, oradan da Roma'ya uçan Cengiz Ünder, İtalya'da F.Bahçe'de forma giyen Dzeko ile takım arkadaşıydı. Bosnalı yıldız, milli futbolcu için "Cengo benim küçük kardeşim" ifadesini kullanarak ona olan sevgisini gösterdi. 26 yaşındaki milli sağ kanat, 2021'de Leicester ile İngiltere Kupası'nı kazandı. Kariyerinde 301 maça çıktı. 57 gol-43 asistle oynadı.