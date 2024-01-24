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Giriş Tarihi: 24.1.2024

Sahne Krunic’in

Sahne Krunic’in

Sakatlanan Fred’in yokluğunda Boşnak yıldız bugün Başakşehir karşısında kendini gösterme fırsatı bulacak. İsmail Kartal, yeni transferini 8 numarada oynatacak

Samsunspor ile berabere kalarak yara alan Fenerbahçe, bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. 3 puanı alarak moral bulmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte Rade Krunic de sahneye çıkacak. Sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yokluğunda gözler Boşnak yıldıza çevrildi... Teknik direktör İsmail Kartal, 30 yaşındaki oyuncusunu 8 numarada oynatmayı düşünüyor... Bugün zorlu mücadelede 11'de başlayacak olan tecrübeli orta saha ile özel bir toplantı da yapıldı. Krunic, kariyerindeki 330 resmi maçta 117 kez 8 numara, 90 defa 10 numara, 42 kez 6 numarada forma giydi. Tam bir görev adamı olan başarılı futbolcunun sahadaki partneri ise İsmail Yüksek olacak. Kartal'ın ısrarları üstüne transfer edilen Krunic, sahada en iyisini yaparak hocasının güveninin karşılığını vermeyi istiyor.

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Sahne Krunic’in
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