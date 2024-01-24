Sahne Krunic’in

Samsunspor ile berabere kalarak yara alan Fenerbahçe, bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. 3 puanı alarak moral bulmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte Rade Krunic de sahneye çıkacak. Sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yokluğunda gözler Boşnak yıldıza çevrildi... Teknik direktör İsmail Kartal, 30 yaşındaki oyuncusunu 8 numarada oynatmayı düşünüyor... Bugün zorlu mücadelede 11'de başlayacak olan tecrübeli orta saha ile özel bir toplantı da yapıldı. Krunic, kariyerindeki 330 resmi maçtaforma giydi. Tam bir görev adamı olan başarılı futbolcunun sahadaki partneri ise İsmail Yüksek olacak. Kartal'ın ısrarları üstüne transfer edilen Krunic, sahada en iyisini yaparak hocasının güveninin karşılığını vermeyi istiyor.